No es un día de festejo sino de reivindicación

08 de marzo de 2021

"Las mujeres hemos avanzado mucho conquistando Derechos a partir de la recuperación de la democracia, las leyes así lo muestran, pero de la ley a la realidad hay un largo trecho, aún siguen vigente los techos de cristal, los suelos pegajosos y tantas definiciones que muestran que las mujeres tenemos más obstáculos que los hombres para avanzar, y no es una cuestión de capacidades sino de los privilegios que tan naturalizados están", subrayó la organización rafaelina Florentina, que nació hace una década para asistir a las víctimas de violencia de género y creció hasta ser mucho más que eso.

"Los datos estadísticos visibilizan estas diferencias: las mujeres son las que sufren los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. En promedio ganan un 29 por ciento menos que sus pares varones, brecha que se amplía para las asalariadas informales, alcanzando casi un 36 por ciento", subrayó.

Asimismo, destacó con tono crítico que "todos los días una mujer es asesinada por el hombre que decía amarla y las políticas de prevención siguen brillando por su ausencia, como así también las políticas transversales con perspectiva de género". Y advirtió que durante la cuarentena las mujeres tuvieron que convivir con sus maltratadores.

"En el 2020 luego de tanta militancia en la Provincia de Santa Fe conseguimos la sanción de la Ley de Paridad, pero aún no hemos tenido novedades de la reglamentación de la misma, ¿tendremos garantizada la participación igualitaria en las próximas elecciones provinciales o dependerá de la decisiones de cada partido?", disparó a modo de desafío para el Gobierno provincial.

Además, desde Florentina plantearon que "la violencia política hacia las mujeres sigue tan firme como antes, a pesar de las Leyes de Paridad y de los discursos 'inclusivos' y en defensa de los derechos de las mujeres: el ninguneo, la invisibilización de las mujeres en cada uno de los partidos políticos queda reflejado en cada foto o nota política, la ausencia de las mujeres, son hechos cotidianos y reflejan los micromachismos".

Finalmente, la entidad que preside Soledad Comini, afirmó que "si bien podemos celebrar muchos avances, nos duelen las ausencias de las que ya no están y de todas las que están quedando fuera del sistema; el compromiso que el Estado asumió es no dejar a nadie atrás y es por eso que interpelamos a que haya políticas sensibles al género, transversales y con el presupuesto y personal adecuado, sino seguirá siendo un discurso más, vacío de contenido".

Integrantes de la Asociación Civil Florentina se ubicarán hoy en la Sucursal de Supermercado Pingüino de Bv. Lehmann para entregar folletería sobre derechos de la mujer y asistencia a las víctimas de violencia de género.