Argentina está entre los países con mayor violencia de género SUPLEMENTO ESPECIAL 08 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

WIN Internacional, la asociación líder en investigación de mercado y encuestas, publicó junto a Voices! en Argentina los resultados de su encuesta anual Win World Survey que explora las visiones y creencias de 29.252 ciudadanos de 34 países alrededor del mundo acerca de la igualdad de género, violencia y acoso sexual.

En un año en el que las personas se vieron forzadas a pasar más tiempo en sus hogares, y donde la posibilidad de moverse y llevar una vida “normal” ha estado muy limitada, el nivel de violencia y acoso sexual que muchas mujeres ya experimentaban, se pudo haber visto afectado.

Muchos están de acuerdo con la idea de que la violencia doméstica pudo haberse incrementado justamente a raíz del aislamiento decretado como medida durante la pandemia. Otros se preguntan si estas restricciones han tenido impacto en la igualdad de género. La investigación apunta a monitorear la data global sobre violencia e igualdad, detectando los cambios en comparación con años anteriores.



LOGROS EN IGUALDAD DE

GÉNERO A NIVEL GLOBAL

Los argentinos perciben mejoras en la igualdad de género en el hogar y la política. Se indagó acerca de la igualdad de género en distintos órdenes de la vida. Al igual que en mediciones previas, a nivel global, la igualdad de género se percibe como alcanzada en mayor medida en el ámbito del hogar, confirmando los resultados de 2019 (de 72% a 71%). Considerando que el hogar se convirtió en el centro de nuestras vidas, los datos apoyan la idea de que la igualdad se percibe como alcanzada más fuertemente en el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo.

En la Argentina ocurre algo similar, con 77% de los encuestados que creen que se ha alcanzado completamente o en alguna medida la igualdad en este ámbito, registrándose un incremento en esta creencia respecto de la medición anterior (66% en 2019).

El segundo lugar en el que los individuos pasan más tiempo es definitivamente el lugar de trabajo. A nivel global, 60% de los encuestados sienten que la igualdad de género en el trabajo ha sido alcanzada completamente o en gran medida, pero el porcentaje de hombres que creen esto es mayor que el de mujeres (65% vs. 56% respectivamente). En nuestro país, 66% de los encuestados creen que se ha alcanzado en alguna medida la igualdad de género en el trabajo, mostrando también un crecimiento respecto a la medición anterior (54% en 2019) y al igual que a nivel global una mayor tendencia por parte de los hombres a percibir la igualdad en este ámbito (68% hombres vs. 65% mujeres).

En cuanto al ámbito de la política, si bien a nivel global se incrementó 3 puntos porcentuales en comparación con el año anterior (de 48% a 51%), la percepción de igualdad de género es aún muy baja en este ámbito, siendo el área más crítica según la opinión de los entrevistados. En Argentina, aumentó de 59% que en 2019 percibían logros en igualdad de género para este ámbito a 68% en 2020, cifra que ubica a nuestro país por encima de la media global para la política.

Por otro lado, a nivel global la percepción de la igualdad en este ámbito nuevamente varía mucho entre hombres y mujeres: 56% de los hombres y 47% de las mujeres creen que la igualdad de género en la política se ha alcanzado en alguna medida en su país. En la Argentina, si bien se registra una diferencia, esta es más leve (69% hombres vs. 67% mujeres).

Para evaluar de mejor manera cómo la igualdad de género se percibe en diferentes países, se realizó un ranking de los países desde los que han alcanzado en mayor medida la igualdad de género a aquellos en los que todavía es necesario hacer grandes mejoras. Los resultados por países muestran que Finlandia se encuentra en el top 5 del ranking en cada categoría: trabajo, política y hogar (quienes dicen que la igualdad se alcanzó definitivamente o en alguna medida representan el 80%, 90% y 86% de los encuestados respectivamente). Por otra parte, Japón, al igual que el año anterior, se encuentra entre los porcentajes más bajos en cada ámbito evaluado. Argentina, por su lado, se posiciona en el ranking en los diferentes ámbitos con el puesto 13 (sobre 34 países) en relación al trabajo y hogar y un destacado 4to lugar en materia de política, lo que la ubica en un buen lugar respecto de países que han logrado grandes avances en estos ámbitos.