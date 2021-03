En Buenos Aires habrá un campeón argentino

BUENOS AIRES, 7 (NA) - Diego Schwartzman venció ayer al serbio Miomir Kecmanovic para meterse en la final del Argentina Open que hoy definirá ante Francisco Cerúndolo. El triunfo del "Peque" fue por 6-0 y 6-4, en 1 hora y 21 minutos de juego, en el court central "Guillermo Vilas" en el Buenos Aires Lawnn Tenis. El "Peque" se enfrentará en la final al argentino Francisco Cerúndolo, que dejó en el camino al español Albert Ramos Viñolas, y por primera vez en 13 años el torneo tendrá un campeón local, ya que la última vez fue David Nalbandian.

"Entré con una intensidad muy fuerte, y hasta incluso me ahogué en los primeros games del segundo set. Hoy estuve muy fino, cuando salí a atacar, con drops y fui a la red", dijo Schwartzman tras ganar su partido. Esta será la segunda final del jugador argentino en Buenos Aires, tras perder la del 2019 a manos del italiano Cechinatto, mientras que desde ese año viene el último título del "Peque", obtenido en el ATP de Los Cabos.

"Espectacular será la final. Hay que ver con los Cerúndolos, ya que vamos a hacer todo para que no se queden con las dos semanas. Lo importante es que habrá un argentino que levantará la copa, espero que sea yo, y si no Fran, que está jugando un torneazo. Tiene un derechón, que pica alto en polvo de ladrillo", afirmó.



DE LA QUALY A LA FINAL

Francisco Cerúndolo, actual 137 del mundo, se clasificó previamente a la final del Argentina Open tras vencer en un duro partido al español Albert Ramos Viñolas. Cerúndolo se impuso en más de dos horas y media de juego con parciales de 7-6, 3-6 y 6-2 y ahora enfrentará a Schwartzman, con quien nunca se cruzó en el circuito.

"Fue durísimo, un partido muy largo y con algunos nervios, pero estoy muy contento porque hice un gran tenis y lo pude sacar adelante", aseguró el argentino tras el triunfo. Con 22 años, ganó su primer partido ATP en Córdoba, torneo que se quedó su hermano Juan Manuel y con esta final se ubicaría en el puesto 112 del ránking mundial.