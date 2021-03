Primer amistoso con triunfo para Unión Deportes 07 de marzo de 2021 Redacción Por FEDERAL A

FOTO BICHO VERDE CAU EMPEZO EL RODAJE. Tosetto (en el centro) puso en cancha el primer equipo.

Comenzaron los ensayos de pretemporada para Unión de Sunchales de cara al torneo Federal A 2021. En la mañana del sábado, el equipo de Adrián Tosetto enfrentó a 9 de Julio de Morteros, al que derrotó por 2 a 1 en un cotejo programado en dos tiempos de 35 minutos. Los goles del Bicho Verde fueron de los delanteros Adrián Rodriguez (33' del primer tiempo) y Kevin Muñoz (22' del segundo período).

Como aconteciera en el equipo que disputó el torneo de Transición, hay varios futbolistas conocidas del ámbito rafaelino, como Nicolás Canavesio y Franco Semino en la defensa; Tomás Federico, Cristian Sánchez y Gonzalo Schonfeld (jugaron el Regional Amateur en 9 de Julio) en el medio campo. No pudo ser parte del encuentro de práctica Matías Rojo, debido a una molestia.

La formación de Unión fue la siguiente: Leonardo Torres; Agustín Alberione, Nicolás Canavesio, Jonathan Paiz y Franco Semino; Cristian Sánchez, Gianfranco Baier, Tomás Federico y Gonzalo Schonfeld; Tomás Attis y Martín Rodríguez.



OTRAS DOS INCORPORACIONES

Cabe acotar que en el cierre de la semana el elenco del "Chino" confirmó otras dos contrataciones: Ricardo Villar y Jonathan Medina.

El primero es un volante ofensivo de que viene de jugar en Douglas Haig de Pergamino. Además, Villar registra pasos por: Sarmiento de Resistencia y Central Norte de Salta.

El segundo es un lateral izquierdo, de 28 años, que viene de jugar en Chaco For Ever.

Respecto a la forma de disputa del Federal A, el martes próximo será la reunión en el Consejo Federal. Además se confirmará la fecha de inicio, por ahora estipulada para el 28 de marzo.