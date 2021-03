¿Dónde y cómo invertir los ahorros en pandemia? Suplemento Economía 07 de marzo de 2021 Redacción Por La llegada del Covid-19 alteró la vida de todos los ciudadanos del mundo, desde cambios de estilo de vida, hasta la manera en la que trabajamos. Las inversiones no fueron la excepción.

Durante este último año del 2020, hubo un crecimiento muy significativo de las inversiones de los argentinos en los Estados Unidos, y no sólo de aquellos que incrementaron sus posiciones, sino también de muchos inversores nuevos en un volumen tan alto como hace años no se veía. Una de las principales causas de esta tendencia es el contexto global de la pandemia. La gente, al temer un colapso económico, quiere salvaguardar sus ahorros en un país que le brinde seguridad política y jurídica, y que además se visualiza como que saldrá rápido y fortalecido de esta crisis, sumado a la necesidad de diversificar su portafolio de riesgos. Los argentinos no sólo buscan invertir en ladrillos en una economía fuerte como lo es la de los Estados Unidos, sino también obtener una renta estable en dólares.

En ese marco, los argentinos están poniendo el foco cada vez más en buscar la mejor oportunidad de inversión -la mejor rentabilidad posible al mejor riesgo posible-, siendo en esa idea Georgia un Estado muy atractivo para las inversiones. Crecen las inversiones en condo-hotel para renta de corto y largo plazo en Brunswick, en la costa de Georgia, a minutos de las islas vecinas y a una hora de Savannah, Georgia, y de Jacksonville, Florida. Los argentinos pueden comprar una unidad por $44,900 dólares, un valor que hoy no tiene competencia en el mercado, y obtener una renta promedio anual neta en dólares del 8%, sin tener que preocuparse ni ocuparse de la unidad, ya que lo hace la empresa de management del condo-hotel. Este tipo de condo-hotel, para renta de corto y largo plazo, pagó renta a sus inversores de manera trimestral desde su inicio y durante la pandemia, ya que su estrategia de negocios tiene un atributo excluyente: tanto su rentabilidad como el pago de sus rentas a los inversores no dependen del turismo, sino que se basan fundamentalmente en rentas long-term, que estuvieron estables durante todo el año como si nada sucediera. A su vez, en la pandemia hubo una migración desde las grandes ciudades hacia los suburbios, lo cual termina favoreciendo a este tipo de oportunidades de inversión.



Georgia comienza a competir con los tradicionales destinos top de inversión para los argentinos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Es un destino para invertir y generar la mejor renta posible, siendo dueño de una propiedad con muy buenas perspectivas de valorización. Los costos de vivienda por debajo del promedio de EE. UU., los bajos impuestos, y el costo de vida asequibles, hacen que Georgia sea un gran lugar para vivir y para invertir en inmuebles.

A finales del año pasado, el gobernador Brian Porter Kemp, junto con el Departamento de Desarrollo Económico de Georgia (GDEcD), anunció que Georgia se mantiene a un ritmo récord de inversiones en desarrollo económico y creación de empleo en lo que va del año fiscal. Entre el 1 de julio y el 31 de octubre del 2020, este Estado incrementó las inversiones en desarrollo económico en un 56% y los puestos de trabajo en un 45% en comparación con el mismo período del año anterior. Desde el inicio del año fiscal 2021 el 1 de julio, Georgia ha asegurado $ 4,31 mil millones en expansiones e inversiones en nuevos proyectos, creando 11,833 empleos. El 83% de las inversiones se realizaron fuera de la región metropolitana de Atlanta de 10 condados. Adicionalmente, según la Oficina de Planificación y Presupuesto del Gobernador, entre 2018 y 2019, Georgia tuvo una ganancia de población neta de casi 200.000 residentes, y es uno de los Estados con mayor crecimiento en todos los Estados Unidos. Ellos mismos estiman que para el 2030, tendrá casi 12.3 millones de residentes, y será el hogar de casi 13.3 millones de personas para el 2040.

Ante tanta incertidumbre en el mundo, la clave es elegir el destino de la inversión con una visión amplia y visionaria a mediano y largo plazo. Y ante todo -y más que nunca-, considerar que hoy los Estados Unidos se ha posicionado como la primera elección de los argentinos a la hora de invertir, ofreciendo bajos tickets de entrada, rentabilidad en dólares, en el contexto de una economía con seguridad jurídica y social y la posibilidad de hacerlo a la distancia, sin necesidad de viajar. La combinación de Real Estate y los Estados Unidos sigue siendo, aún en pandemia, la mejor opción para todo tipo de inversionista argentino.



* La autora es una argentina radicada en Estados Unidos y Directora de Ventas de Konnectia, una desarrolladora inmobiliaria con sede en Miami.