El campo reiteró su planteo al Gobierno

FOTO ARCHIVO CHEMES. Exigió "el lugar que nos corresponde".

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El dirigente Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), aseguró que pretende "reglas de juego por parte del Gobierno sobre cómo se va a comportar con cada segmento", mientras señaló que quiere que le de al campo "el lugar que le corresponde".

"Históricamente ocurrió que el campo termina pagando los platos rotos", criticó y subrayó: "Quiero un mensaje clarito que me diga cómo tengo que hacer yo para sobrevivir con el campo".

Al referirse al discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, consideró que al sector le dejó "gusto a poco".

El lunes, el jefe de Estado prometió que "no va a haber ningún ajuste que otra vez recaiga sobre las espaldas del pueblo" y lanzó duras críticas hacia el Gobierno anterior, al afirmar que cuando asumió debió "enfrentar el incendio sabiendo que otros habían acabado con el agua".

En esa oportunidad también hizo referencia a la inflación, a la que explicó como "multicausal"; al proyecto para la "desdolarización" de las tarifas de servicios públicos y, en el tramo más enfático del discurso, habló del préstamo del FMI y anunció que denunciará a los encargados de tomar ese crédito.

Ante ese escenario, Chemes cuestionó que el mensaje del Presidente "aumenta la grieta" y analizó: "No me sorprendió el tenor del discurso".

"Queremos que se reconozca que, si el país vive del campo, hubiera sido muy importante que hiciera una mención. Queremos que nos den el lugar que nos corresponde. Me dolió porque el campo le pone el hombro al país en los peores momentos", apuntó.

Chemes aseguró que en esa oportunidad esperaba una "profundización de temas que son mucho más importantes en la actualidad".

Además, tras ser consultado sobre el conflicto por el cierre del frigorífico ArreBeef en la localidad de Pérez Millán, manifestó: "Lo veo con mucha preocupación. Hemos tratado de ver si podemos tener un contacto con funcionarios para ver cómo se puede solucionar. Creo que es grave".

Advirtió también a "una interna sindical" y señaló: "Queremos sindicalismo, reglas claras para que todo el mundo se sienta representado y defendido, sí, pero patoteros no".

"El efecto que se puede lograr con esto es exactamente lo contrario de lo que tenemos que buscar", estimó y pronosticó: "Si sigue así, a lo único que nos va a llevar es a que los empresarios se cansen, digan 'esto no lo aguanto más', baje la persiana y quede gente en la calle".