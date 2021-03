Daer avaló el reclamo de Quirós Nacionales 07 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Héctor Daer, el cosecretario general de la CGT, aseguró que "todavía faltan un montón" de trabajadores de la salud por vacunarse, por lo que reclamó que la Nación cambie la forma de repartir las dosis por "población objetivo".

El titular del gremio de la Sanidad coincidió así con el reclamo que hizo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, ya que el distrito resultó perjudicado por tener un alto porcentaje de trabajadores del sector para inmunizar.

"Las vacunas no han alcanzado a cubrir todo el personal de salud", indicó Daer sobre lo recibido en la ciudad de Buenos Aires.

Según destacó, "la ciudad tiene una cantidad de trabajadores muy grande y en el reparto todavía faltan un montón de compañeros" por vacunarse.

"No podría decir si es el 50, el 40 ó 30 por ciento, pero faltan muchos compañeros", aseguró.

Daer explicó que la situación se generó a partir de que "la distribución no se hizo por población objetiva y se hizo por cantidad de habitantes, y eso generó distorsiones".