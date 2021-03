Ian Reutemann en Súper TC2000 y TR Deportes 06 de marzo de 2021 Redacción Por SERA PILOTO DE TOYOTA

FOTO FACEBOOK FUTURO. Ian correrá en Super TC2000 y TR.

Ayer viernes, exactamente a las 09:28, recibí un Whatsapp, mediante el cual Mauricio Reutemann mencionaba textualmente: "Buen día Víctor, cómo andás? Te cuento un sueño haciéndose realidad. Ian, con 17 años, fue incorporado por Toyota como el piloto más joven en integrar el programa Toyota Gazoo Racing y va a correr en el Top Race y Súper TC2000".

En el transcurso de la jornada pude establecer una comunicación, primero con Mauricio y después con Ian, que ya estaban instalados en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.

La emoción de Mauricio se advertía en su voz, plena de felicidad por la noticia recibida en las últimas horas. El padre del juvenil piloto, de la localidad de Humboldt, le comentó a LA OPINION que "la idea es poder estar en la primera de Top Race, pero hoy no tenemos la certeza de poder hacerlo en el inicio del Súper TC2000".

Mauricio agregó que "el responsable de la atención técnica será Claudio Pfening, también de nuestra población, que viene trabajando desde hace un tiempo en el Toyota Gazoo Racing".

"Es algo muy lindo lo que me está pasando y nunca pensé que todas estas cosas podrían llegar tan rápido, porque llevo poco tiempo corriendo a nivel nacional; los resultados me acompañaron en el Mouras y en el Top Race; tuve un inicio positivo en el TC Pista, y ahora se da esta posibilidad de sumarme a Toyota", dijo a su turno y con la naturalidad propia de un chico, Ian.

Luego de su valiosa experiencia en el Karting, donde logró múltiples victorias y títulos, estuvo corriendo en Europa, pero debió regresar y aquí encontró su lugar en el mundo.

Su apellido y su relación de parentesco con el último piloto argentino que logró destacarse en la Fórmula 1 -Carlos fue subcampeón mundial en 1981 y ganó una docena de Grandes Premios- lo llevó a ser reconocido, seguramente, con mayor celeridad.

Ian, está claro, aportó lo suyo. Y lo seguirá haciendo, porque tiene muchísimo para seguir evolucionando. El desafío es muy importante, pero este jovencito, de apenas 17 años, ya demostró, cuando tuvo que hacerlo, que nada le queda grande. VHF.