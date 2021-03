La chance de Daniela Bermúdez Deportes 06 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Daniela Bermúdez (29-3-3 y 10 KO), una de las mejores boxeadoras argentinas de la actualidad, combatirá el jueves 25 de marzo por los títulos pluma del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo ante la puertorriqueña Amanda Serrano (39-1-1 y 29 KO).

El combate, gestionado por OR Promotions y Natalia Rivero para su emisión en Argentina, por TyC Sports, se realizará en la "Plaza del Quinto Centenario" de San Juan de Puerto Rico y fue anunciado luego de la elevación de Serrano de campeona interina del Consejo Mundial a monarca efectiva, ya que no está disponible para combatir la canadiense Jelena Mrdjenovich.

La entidad había ordenado el combate unificado entre Serrano y Mrdiennovich y ambas partes tenían tiempo hasta el 5 de febrero para llegar a un acuerdo, pero como no se logró, se nombró campeona a la puertorriqueña y retadora a la boxeadora de la provincia de Santa Fe.

Bermúdez, de 31 años, nacida en Villa Gobernador Gálvez y residente en Rosario, fue campeona supermosca AMB, FIB y OMB; monarca gallo AMB y OMB y titular supergallo FIB.

Serrano, de 32 años, nacida en Carolina (Puerto Rico) y residente en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), tiene un formidable récord y no pierde desde el 27 de abril de 2012, cuando cayó por puntos, en su única derrota, por la sueca Frida Wallberg, en Linkoping, en combate por el título superpluma CMB que poseía la boxeadora europea.