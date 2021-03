Lewis podría volver a medirse contra Tyson Deportes 06 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ANTECEDENTE Lewis noqueó a Tyson en 2020.

El ex pugilista británico Lennox Lewis dejó la puerta abierta para volver a enfrentarse con el estadounidense Mike Tyson, a quien derrotó por nocaut en 2002.

Lewis, al año siguiente se retiró de la actividad y no volvió a subirse a un ring de manera profesional. ¿Se animará a enfrentar a "Iron Mike"?

"No lo sé. Realmente no tengo nada presionándome para subir al ring en este momento", manifestó Lewis.

Sin embargo, puso una condición para que se realice eventualmente esa pelea: "A la gente le encantaría verla, pero no lo sé. Si el público lo quisiera, probablemente hablaríamos".

El recordado enfrentamiento a mediados de 2002 fue por el título mundial de los pesos pesados y el británico se quedó con el cinturón tras imponerse en el octavo round.

Posteriormente, decidió retirarse tras derrotar a Vitali Klitschko en el año 2003.

En cambio, Tyson peleó en 2003 y en 2005, en lo que fue su última pelea oficial, al caer por nocaut técnico ante Keving McBride.

No obstante, el estadounidense peleó por última vez el 28 de noviembre del año pasado cuando, a sus 54 años, enfrentó a Roy Jones Jr. en un combate de exhibición que organizó el Consejo Mundial de Boxeo. ¿Terminarán reencontrándose arriba de un ring?

Por ahora, el interrogante no tiene una respuesta concreta, pero es una opción que no se descarta en el mundo del boxeo.

Algo similar ocurre con un posible duelo entre el propio Tyson y su compatriota Evander Holyfield, que se mencionó luego de la reaparición de "Iron Mike" frente a Roy Jones Jr. en el Staples Center de la ciudad de Los Angeles.