Cambio de reglamento en la mano en el fútbol

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La International Board, organismo que determina las reglas del fútbol para la FIFA, modificará a partir del 1 de julio los casos sancionables cuando la pelota pegue en la mano de un o una futbolista.

"Dado que la interpretación de las acciones por mano no siempre han sido coherentes debido a aplicaciones incorrectas de la ley, los miembros confirmaron que no todo toque de mano/brazo de un jugador con el balón es sancionable", expresó la entidad en un comunicado.

Respecto del criterio de que la mano/brazo hace que el cuerpo del jugador sea más grande, se confirmó que "los árbitros deben seguir utilizando su criterio para determinar la validez de la posición de la mano/brazo en relación con el movimiento del jugador en esa situación específica".

De esa manera, el criterio para la sanción queda sintetizado para cuando el jugador "toca deliberadamente el balón con la mano (por ejemplo, moviendo la mano o el brazo hacia el balón); toca el balón con su mano/brazo cuando ha agrandado su cuerpo de manera antinatural (se considera que un jugador ha agrandado su cuerpo de forma no natural cuando la posición de su mano/brazo no es consecuencia del movimiento corporal para esa situación específica, corriendo el riesgo de que el balón golpee en su brazo); o si anota en la portería del adversario de manera inmediata aunque sea de forma accidental directamente con su mano/brazo". .

La mano accidental que lleve a un compañero a marcar un gol o a tener una oportunidad de gol ya no se considerará una infracción.