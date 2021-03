Colón recibe a Aldosivi

SANTA FE, 6 (NA). - Colón de Santa Fe, el único que ganó sus tres partidos en la zona A, defenderá hoy la cima de la tabla de posiciones cuando reciba a Aldosivi de Mar del Plata, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El duelo será a partir de las 19:20 en el estadio "Brigadier Estanislao López" de la capital santafesina, con arbitraje de Darío Herrera -asistido por Maximiliano Del Yesso y José Savorani-, y televisación de TNT Sports.

Colón es uno de los equipos sensación del arranque del torneo, ya que es el único del grupo A que pudo ganar sus tres partidos, el último en forma resonante con un 3-0 ante Banfield como visitante.

Para Fernando Gago, su primera experiencia como DT en Aldosivi de Mar de Plata viene de menor a mayor, con una derrota, un empate y un triunfo con goleada incluida 3-0 sobre Arsenal, el último fin de semana.



OTROS PARTIDOS. 17.10hs Godoy Cruz vs Platense, Sarmiento vs Talleres, 19.20hs Lanús vs Atlético Tucumán.



Colón - Aldosivi



Estadio: "Brigadier Estanislao López". Árbitro: Darío Herrera. Hora: 19:20. TV: TNT Sports.



Colón: Leonardo Burián; Rafael Delgado, Pablo Goltz, Gonzalo Piovi; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro, Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.



Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Joaquín Indacoechea, Emanuel Iñiguez, Emiliano Insúa, Federico Milo; Gastón Gil Romero, Leandro Maciel, Francisco Grahl; Lautaro Guzmán, Federico Andrada y Malcom Braida. DT: Fernando Gago.