“Maradona”: prisión preventiva sin plazos

En horas del mediodía de la jornada de ayer, y organizada por la Oficina de Gestión Judicial, se llevó a cabo de manera remota a través de la plataforma Zoom, una audiencia de medidas cautelares, en el cual el juez de la investigación penal preparatoria (IPP) Javier Bottero, decidió los pasos a seguir con el legajo penal de Cristian Javier Rivadeneyra –alias “Gordo Maradona”- sobre el cual pesa una reciente denuncia en la justicia ordinaria, por delitos relacionados a lesiones dolosas y supuesta violencia de género.

Cabe destacar que también participaron como partes en esta instancia judicial el funcionario de la Unidad Fiscal Rafaela del MPA, Gustavo Bumaguin; y en la defensa técnica del imputado el abogado particular Gerardo Ordoñez.

Al término de la misma, el Dr. Bottero resolvió dictarle al imputado “Maradona” Rivadeneyra, prisión preventiva sin plazos mientras dure el proceso.



EL CASO DE

LESIONES

Tal como publicó LA OPINION en la edición del martes último, siendo las 15.00 de la jornada del lunes 1 de marzo, personal policial del Cuerpo Guardia de Infantería de esta Unidad Regional V, en colaboración con personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizó una maniobra de irrupción -en el marco de un allanamiento- en una vivienda de calle J. P. López al 1700 –barrio Los Nogales de Rafaela-.

Si bien al conocerse este procedimiento no se sabían las causas del mismo, con el correr de las horas se pudo establecer con certeza, que “Maradona” estaba imputado en el fuero penal de la justicia ordinaria, en un hecho de lesiones dolosas en el marco de violencia de género a quien sería su pareja.

Producto del acto procesal, se logró la detención de “Gordo Maradona” y el secuestro de dos cuchillos, dos teléfonos celulares y una nota de papel, que tienen interés en la causa.

A las 17.00 se hizo presente en el lugar personal de Policía Científica, a fin de realizar labores de su especialidad, finalizando el procedimiento con novedades para la investigación. Hacia las 19.20, Rivadeneyra fue trasladado hacia el gabinete de identificación.

Finalmente, tal como lo indica el nuevo Código Procesal Penal santafesino, en las horas siguientes Rivadeneyra fue primero imputado por el Ministerio Público de la Acusación en los hechos endilgados y en segundo lugar lo que aquí se informa: se le otorgó la prisión preventiva sin plazos mientras dure el proceso.



7 AÑOS Y LIBERTAD

CONDICIONAL

Cabe recordar -como también fue publicado por este Diario el martes- que el 4 de agosto de 2018, “Maradona” fue sentenciado a cumplir 7 años de prisión: la Justicia Federal de Santa Fe condenó a “Gordo” como líder de una organización narco que operaba en Rafaela y Saladero Cabal, en el marco de un juicio oral y público.

“Maradona” también era poseedor de numerosos bienes, de los cuales la Justicia no pudo acreditar su legítimo origen: “sin fuentes de ingreso conocidas” -acotó ese día El Litoral de Santa Fe-: un complejo de 8 cabañas ubicadas en la villa turística de Saladero Cabal; un Audi A4, una camioneta Honda CRV y tenía dos propiedades en Rafaela: una vivienda en calle J.J. Paso al 1.700 y una casaquinta en la esquina de Los Tilos y Los Robles, en un sector del barrio Los Alamos.

De acuerdo a lo chequeado por LA OPINION, en los momentos en los cuales a “Maradona” se le adjudican los últimos hechos de violencia de género, el hombre estaba gozando de prisión condicional en esa causa federal por delitos relacionados a estupefacientes, ya que ya había cumplido con los dos tercios de la pena.

Es así que, el 3 de abril de 2020 Rivadeneyra comenzó a gozar de este régimen penitenciario trasladándose a un domicilio de esta ciudad. En tanto que el 3 de marzo de 2023 es la fecha donde opera el vencimiento último de la pena de 7 años impuesta.