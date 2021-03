Textos para el recuerdo

(Especial para La Opinión) Muchas son las anécdotas que tengo en mi recuerdo sobre el Festival de Folklore de Cosquín ... desde su nacimiento como tal. El haber conocido a aquellos pioneros que hicieron realidad esta fiesta que es reconocida en el mundo... de aquel primer y segundo Festival en el escenario levantado sobre la calle San Martín o Ruta Nacional 38... y después la búsqueda de un lugar para levantar un escenario definitivo... Aquella primera comisión que realizó un encuentro en el pueblo para determinar una idea... de conseguir la Plaza Próspero Molina... y el 25 de octubre de 1962 se levantó un tablado no muy alto en la calle Buenos Aires y Mallín al costado del Almacén El Sol en frente del otro, el Almacén La Puerta del Sol donde actuaron el ballet de Santa María de Punilla y otros artistas locales. Allí se leyó una proclama... que si el Intendente no otorgaba la plaza elegida... el pueblo tomaría la plaza y así fue... en 1963 ya estaba levantado el escenario que sería el espacio que tuvo muchas refacciones de aquel primer lugar hasta llegar a nuestro días... Miles de ballets... cantores, cantoras, grupos, cuentistas y bailarines pasaron por ese magnífico escenario... y tuve la suerte de ser amiga de uno de los hacedores de este Cosquín mágico... tuve suerte que el doctor Santos Sarmiento me halagara con su amistad y que fuera mi invitado especial en un recital poético musical que todos los años hacía en la ciudad de Cañada de Gómez... ciudad que elegí para vivir después que me fui de Cosquín y donde nacieron mis hijos Irina y Alejandro. Por muchos años pertenecí al Congreso del Hombre Argentino y gané dos premios importantes sobre el tema del Criollo Argentino... El primer año del Concurso gané el segundo Premio Nacional de Poesía mientras el primer premio fue ganado por una gran poeta coscoína mi querida y recordada Pilar Rue y el segundo año el primer Premio Nacional, además hice algunos cursos de Quichua con el gran lingüista profesor Domingo Bravo. Cosquín siempre tuvo Magia y Duendes... anécdotas y recuerdos miles... y aunque pasen los años cada enero en Cosquín se viste de Festival para regresar en canto bailes, palabras y encanto de una luna que se va desparramando por este Valle Encantado de Punilla. Cosquín tuvo muchos ballets que fueron un despliegue de escenas y bailes espectaculares pero los que más recuerdo... el del cordobés Aldo Bessone... y El del Chúcaro, quien tuvo otra virtud que pocos tuvieron... hacer cuadros muy significativos dónde amalgamaba la danza con historias... y una sutileza de lograr establecer una magia entre la danza, el bailarín y el ensueño de un romance como el del espantapájaros y la luna... Nunca más Cosquín tuvo una escena como las creadas por El Chúcaro... Tuve la oportunidad de presenciar el rodaje de Cosquín, Amor y Folklore en el patio de la que después fue la Confitería La Puerta del Sol... donde Los Trovadores cantan el Ki chororo... y actuaban Elsa Daniel y Atilio Marinelli.

Stella Zeballos - poeta coscoína