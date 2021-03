Planta de recupero: se concretó la venta de más de 29 mil kg de material recuperable

La planta de recupero dependiente de la Comuna de San Vicente, dio a conocer lo comercializado hasta el momento desde el comienzo de este 2021, se trata de 29.492 kilogramos de material recuperable.

En esta oportunidad los materiales que se comercializaron son:

- 61 kg de botellas plásticas pet (botellas de gaseosas, envases retornables, bidones de agua, etc.)

- 600 kg de plástico bazar (mesas, fuentones, baldes, sillas, juguetes, etc.) - 4650 kg cartón

- 567 kg papel archivo (blanco)

- 456 kg papel mixto (color)

- 526 kg de plástico soplado (potes de shampoo, acondicionadores, bidones, potes de cremas, etc.)

- 102 kg aluminio lata

- 16280 kg vidrio

- 6250 kg viruta de hierro

-

También se comercializaron un total de 212 unidades

- 117 unidades de bidones plástico

- 72 unidades de frascos de vidrios

- 23 unidades de tarimas o palets

Dichos elementos se han recuperado gracias al trabajo constante, que realiza el personal de la Planta, la cual comienza a optimizar el trabajo luego de un 2020 afectado por la pandemia, y principalmente se logra con la colaboración de todos los vecinos, que separan correctamente los residuos desde casa.

Recordamos los días y horarios de recolección:

- Domingo – Martes – Jueves / de 20 a 02 hs: Residuos Húmedos - Martes / de 7 a 13 hs: Residuos Secos

- Lunes – Miércoles – Jueves – Viernes / de 7 a 13 hs: Residuos de Patio