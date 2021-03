Piden que se implemente el Programa de Alquiler Social Locales 06 de marzo de 2021 Redacción Por Ante la noticia de que no se prorrogará el decreto que prohíbe desalojos y congela precios, Diputados de Juntos por el Cambio buscan alternativas para salir de lo que ya se conoce como la peor crisis de la historia del mercado de alquileres. Piden que se modifique la Ley y que se implemente el Programa de Alquiler Social.

La combinación de la crisis económica y la implementación de la nueva Ley de Alquileres provocaron una profunda crisis en el mercado. Los alquileres aumentaron un 62 por ciento en el 2020 y los propietarios retiraron de manera masiva los inmuebles del mercado. En este contexto, finalmente el Gobierno nacional anunció que no prorrogará el decreto que prohíbe los desalojos y congela precios dejando de lado una política intervencionista que lo único que hizo fue postergar el problema sin llegar a ninguna solución.

“Necesitamos modificar o derogar la Ley de Alquileres para devolver la seguridad jurídica a los propietarios y que vuelva la oferta. Ya se comprobó que ese instrumento fue un error y que lo único que hizo fue perjudicar a los inquilinos con una suba anual de los alquileres que casi duplicó la inflación”, declaró la diputada nacional Gisela Scaglia, autora de uno de proyectos de Juntos por el Cambio que van en contra de la nueva Ley.

Desde el interbloque hay propuestas más extremas que buscan derogar la ley por completo hasta otras más específicas, que apuntan a eliminar los artículos más problemáticos, como el que prohíbe que se aumente el precio más de una vez al año y obligar a hacer contratos de tres años, modificar otros y conservar los aciertos. La propuesta es retrotraer todo al escenario anterior a la ley o pensar modificaciones que sirvan hoy a las dos partes.

En esa línea la diputada santafesina pidió también que se ponga en marcha el Programa de Alquiler Social previsto en el título III de la ley sancionada en 2019. “Estamos frente a una situación crítica. Se tiene que atender a las familias más vulnerables para que todo aquel que se encuentre en una situación de necesidad tenga garantizado el derecho universal a la vivienda, no sirven de nada que en la ley se especifiquen instrumentos que hoy no se aplican”, explicó al tiempo que remarcó el proyecto que Laspina y Enriquez impulsan para que se otorguen beneficios fiscales a la construcción de viviendas con destino de alquiler.

El proyecto fue acompañado por las firmas de los diputados Federico Angelini, José Carlos Nuñez, Ximena García, Laura Carolina Castets, María Lucia Lehmann, Luciano Andrés Laspina, Dina Rezinovsky, Soher El Sukaria, Victoria Morales Gorleri.