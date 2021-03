Pinotti pregunta por criterios de reparto de fondos para caminos Locales 06 de marzo de 2021 Redacción Por El diputado provincial se preguntó cómo y con qué criterios se realiza la distribución de fondos a las localidades para que mejoren los caminos rurales. Fue después del convenio firmado entre Provincia y las comunas de Bella Italia, Tacural y Ataliva.

FOTO ARCHIVO PABLO PINOTTI. Presentó un proyecto para que se informe sobre algunos criterios del programa.

"¿Cuál es el monto de dinero asignado al Programa Caminos de la Ruralidad? ¿Qué tipo de trabajos y obras comprende? ¿Cómo y con qué criterios se realiza la distribución de fondos? ¿qué deben hacer los municipios y comunas para acceder al financiamiento provincial? ¿Cuántas localidades ya firmaron convenio? En esos casos, ¿cuáles son los montos y las obras involucradas”. Estas son algunas de las preguntas que incorpora el proyecto presentado esta semana en la Legislatura santafesina por el diputado provincial Pablo Pinotti con el que espera que el Poder Ejecutivo brinde informes en torno a este programa.

El Gobierno provincial firmó esta semana convenios con las comunas de Bella Italia, Ataliva y Tacural para financiar, con aportes que totalizan casi 50 millones de pesos, el mejoramiento de caminos rurales utilizados por los establecimientos tamberos y agrícolas de la zona.

"Según declaraciones del propio gobernador (Omar) Perotti, en ocasión de la firma de los últimos convenios el martes pasado, este programa es 'parte de una descentralización de recursos del gobierno provincial para brindar igualdad de oportunidades a todas las comunidades'. Sin embargo, no se conocen con claridad el modo de acceso al financiamiento. Y esto me lo han hecho saber diferentes autoridades comunales de los distintos signos políticos de la provincia. Esta falta de información dificulta el acceso a los aportes no reintegrables a gran parte de las localidades", planteó Pinotti.

La situación de los caminos rurales en la provincia es bastante diverso: son casi 60.000 kilómetros, siendo su importancia mayúscula en cuanto que constituyen la base de la producción primaria y el primer eslabón para todas las cadenas agroindustriales que generan cerca del 40% del empleo provincial según resalta el Dictamen Consejo Consultivo para el Crecimiento Santa Fe.

A pesar de esta enorme relevancia, en su mayoría todavía son de tierra, siendo contados los casos de caminos comunales estabilizados. Al ser la red más extensa de la provincia y al ser mayoritariamente de tierra, el sistema es completamente inestable. Luego de cada lluvia es necesario realizar tareas de mantenimiento en decenas de miles de kilómetros. Estas tareas recaen en los municipios y comunas, que con recursos muy dispares, aunque casi siempre muy acotados deben hacer un enorme esfuerzo para su administración, mantenimiento y/o ampliación, sostiene el proyecto que Pinotti ingresó esta semana a la Legislatura.



PLANTEO POR CONVENIO

ENTRE UNRAF Y ESCUELA

Por otra parte, el diputado provincial Pabo Pinotti analizó con profunda preocupación la solicitud llevada a cabo por parte de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) para el uso compartido del espacio físico de 10 aulas, el salón de actos y una oficina de la Escuela Nº 204 Domingo de Oro (ex Normal) de Rafaela.

Por tal motivo presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo provincial informe “si dicha solicitud estaría siendo gestionada por la la Secretaria de Gestión Territorial Educativa de Articulación u otro organismo del Gobierno Provincial; como así también si se consultó a las autoridades de la escuela acerca de la factibilidad de la medida”. En la misma línea, se requieren datos concretos (si se realizó o se realizará) sobre la firma de un convenio para formalizar la finalidad, plazos, modalidad, alcances, forma de retribución, entre otros.

“Queremos saber si se analizó el potencial problema que implica en el transcurso de una pandemia el incremento del movimiento de cientos de estudiantes dentro del mismo inmueble educativo con el potencial riesgo que implica para los demás alumnos de los otros niveles educativos que concurren naturalmente al mismo; si se arbitraron medidas adicionales referidas al refuerzo del personal destinado al monitoreo, la prevención, la limpieza y la desinfección del mencionado inmueble; así como una mayor partida presupuestaria a fin de cubrir los gastos que impliquen la mayor necesidad de elementos preventivos y de limpieza; y si se contempló la posibilidad de una solución alternativa con el fin de paliar la deficiencia de infraestructura de la UNRAF en un inmueble distinto y de forma tal que no incremente el potencial riesgo de contagio de Covid 19”, precisó el legislador.