Plenario de la Comisión de Industrias Locales 06 de marzo de 2021 Redacción Por Dirigentes industriales de Rafaela analizaron los principales temas de la agenda laboral, tributaria, energética y de infraestructura que preocupan al sector productivo local.

En el marco de la Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, referentes del sector productivo de la ciudad se reunieron para poner en valor las gestiones institucionales para mejorar la competitividad del sector. En este sentido, se destacaron los avances para vincular el sector noroeste con la futura variante Rafaela (pavimentación de caminos públicos Nº 5 y 6 entre la traza actual de la RN 34 y la circunvalación en construcción), las múltiples obras que se llevarán a cabo en el área industrial en el marco del "Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales" y la reciente inauguración del Destacamento de Bomberos y Emergencias Médicas en el área de servicios comunes. Asimismo, se ponderaron los avances de la Cámara de Comercio Exterior del CCIRR para el desarrollo de un Centro Logístico de Comercio Internacional en el PAER, como así también, el aporte de Basso y Motor Parts (vía crédito fiscal gestionado por ACDICAR) para finalizar las obras de ampliación de aulas y talleres en el ITEC Rafaela y el desarrollo que viene teniendo el centro tecnológico especializado en Manufactura e Industria Digital "CenTec Rafaela", entre otros.

Además, se plantearon serias preocupaciones por la resolución 131/2021 de la Secretaría de Energía de la Nación a través de la cual se determinó la eliminación de un subsidio que favorecía a los grandes usuarios que consumen más de 300 Kv diarios abastecidos por las Distribuidoras Eléctricas (GUDIs). A raíz de esta medida, se prevé un aumento intempestivo del costo de este insumo (se prevén incrementos finales de entre 60% y 80%), en un momento complejo de la economía. En particular, se indicó que, en términos generales, existe un acuerdo respecto a la necesidad de tender a un sistema equitativo y que las tarifas deben reflejar el costo real del servicio, pero que dicha normalización debería ser escalonada y progresiva en el marco de una política energética de mediano y largo plazo que brinde previsibilidad a todos los actores del sistema.

Otro tema sobre el cual se volvió a debatir, tiene que ver con el gran desafío de normalizar la ley de contrato de trabajo, a los fines de recuperar el empleo formal y el crecimiento sustentable. Al respecto, se ratificó que medidas como la prohibición de despidos y suspensiones o el régimen de doble indemnización no apuntan en esa dirección. En términos de agenda laboral, también se manifestó que resulta prioritario acordar protocolos específicos para normalizar la situación laboral de aquellos trabajadores mayores de 60 años que no sufran patologías consideradas de riesgo y que, al mismo tiempo, sean incluidas en el listado de personas prioritarias para recibir la vacuna que previene el contagio del virus de COVID-19. Además, se renovaron reclamos respecto a las demoras para lograr la puesta en funcionamiento de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT) en Rafaela, siendo que hace ya más de 3 meses que se concretó la adhesión provincial a la ley nacional 27.348.

En materia tributaria, hubo un rechazo unánime a la media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación al Consenso Fiscal 2020, a través del cual, entre otras cosas, suspende por un año más la rebaja de alícuotas de ingresos brutos.

En referencia a las necesidades de infraestructura para potenciar el desarrollo del sector productivo en el mediano y largo plazo, se reiteraron pedidos para lograr el financiamiento público necesario que permita el tendido de una tercera línea de alta tensión en 132 kV entre Santo Tomé y Rafaela (a la futura estación transformadora norte) y de una línea de extra alta tensión de 500 kV entre Santo Tomé y Malvinas Argentinas, con una estación transformadora intermedia en San Francisco y tres líneas interprovinciales complementarias. En línea con las necesidades de mayor infraestructura se indicó que resultará clave ampliar la disponibilidad de suelo productivo público y de fomento, como así también, concretar el tendido del Gasoducto Regional Centro II y lograr avances para impulsar el desarrollo de mayor conectividad digital en la región, entre otros aspectos.

En otro orden de ideas, se destacó el rol del CCIRR en el marco de la pandemia del COVID-19, su estrategia de vinculación con la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Unión Industrial Argentina (UIA) para el posicionamiento de temas de interés provincial y nacional, y la gestión inteligente de la articulación con el sector público en todos sus niveles. En sintonía con estos temas, se planteó necesario potenciar los lazos territoriales en el marco de la Agenda Regional de Industrias (ARDI) con las comisiones colegas de Esperanza, San Jorge, Sunchales, San Vicente, Zenón Pereyra, Ceres, Tostado, Ramona, San Carlos y San Guillermo.

Del encuentro participaron César Forneris, Mauricio Rizzotto, Rubén Burkett, Graciela Acastello, Ernesto Frautschi, Andrés Williner, Gastón Sara, Guillermo Bernasconi, Ricardo Scalenghe, Enrique Muzzio, Rubén Acastello, Liliana Chatelet, Daniel Cornaglia, Alberto Rotta, Iván Hollman, Juan Elz, Mauro Soffietti e Iván Acosta.