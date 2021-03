Jóvenes: nuevas oportunidades de empleo Locales 06 de marzo de 2021 Redacción Por El plan municipal suma a Marcos y Leonardo, quienes tendrán su primera experiencia de trabajo formal.

FOTO COMUNICACION SOCIAL PROGRAMA. Se sustenta en datos surgidos de los informes realizados por el ICEDeL.

La Municipalidad de Rafaela lleva adelante “Trayectorias”, un programa surgido a partir de la visualización de la necesidad de muchos jóvenes y adultos por ingresar al mundo del empleo. El mismo se sustenta en datos surgidos de los informes realizados por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), el trabajo de los equipos de la Secretaría de Producción Empleo e Innovación, la Oficina de Empleo municipal y la vinculación público-privada del Estado local con distintas instituciones.

En ese marco, dos jóvenes –Marcos y Leonardo- se sumaron a este plan de contención, aprendizaje y desarrollo de labores dentro de las instituciones Vitolen y Atilra. Es así como ambos chicos pueden comenzar su primera experiencia laboral.



PRIMER EMPLEO

El secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, manifestó que “Vitolen es la primera empresa que se suma al programa que estará incorporando a una persona bajo esta modalidad. En este caso es Marcos, quien comienza a trabajar y a realizar su práctica aquí”. Y agregó: “Marcos tiene sus estudios secundarios terminados y su motivación era poder hacer una práctica en una empresa. Y hoy es Vitolen quien nos abre las puertas para que él pueda hacer las prácticas acá por 3 meses”. “Después veremos si tiene la posibilidad de continuar. Pero igualmente podrá contar ya con una experiencia concreta de trabajo y podrá seguir motivado para lograr esto que él tanto buscaba: su primer empleo”; enunció el Secretario.

Además, Peiretti afirmó que “estamos muy contentos. Hemos firmado el convenio con Marcelo Lencioni. Ahora solo queda acompañar con todo el equipo de la Secretaría en forma conjunta con el esquema de tutorías que tiene la empresa para que esta experiencia sea buena y que le permita a Marcos aprender, y finalmente quizás, poder quedar aquí en la empresa”.



COMPROMISO SOCIAL

Por su parte, Marcelo Lencioni, directivo de Vitolen, afirmó: “Creo que forma parte del compromiso social empresarial, que los empresarios rafaelinos debemos tener para con la sociedad. Deseamos que en un futuro podamos continuar en este proceso. Creo que debemos devolverle a la sociedad parte de todo lo que ella nos da, y éste es nuestro compromiso fundamentalmente, que es lo más importante”.



ARTICULACION CLAVE

“La articulación es clave, no solamente en los diferentes niveles de gobierno: provincia, nación y municipio. En este caso, hablamos de una posibilidad de articular con diferentes instituciones. En esta oportunidad son sindicatos, y por eso estamos en Atilra contándole a Leonardo, que va a quedar efectivamente en este espacio. Eso a nosotros nos pone muy contentos porque luego de cuatro meses desde su lanzamiento, conseguimos objetivos que pensábamos tal vez para más adelante. Y esto solamente se pudo haber logrado con esta articulación”; explicó el coordinador de la secretaria de Producción, Empleo e Innovación, Juan Ignacio Ruggia. “Cuando presentamos a fines de noviembre esta política pública, pusimos el foco en la articulación de Nación, Provincia y Municipio, junto a instituciones de la sociedad civil. Está dando resultados y nos vamos acercando a ese objetivo de lograr 1.500 jóvenes para capacitar y formar en diferentes oficios y en lo que tiene que ver con el empleo”; detalló.

Sobre las expectativas de los jóvenes que participan de Trayectorias, dijo: “Es un programa nuevo, un cambio de paradigma, lógica y de trabajo. Al principio existía incertidumbre, como cualquier actividad, y a medida que se transita y se ve la aceptación conforme van avanzando los meses, hace que el equipo se fortalezca y nazcan nuevas oportunidades para cada uno de los participantes. Más formación, oficios, capacitación, especializaciones en diferentes temáticas que hace que se amplíen las posibilidades de conseguir más actividades y trabajos y la formación en la búsqueda del empleo”.



OPORTUNIDAD

Por su parte, Sergio Bo, secretario adjunto de Atilra, explicó: “Hace tres meses firmamos un convenio de colaboración con la municipalidad con este programa Plan Trayectorias, buscando darle una posibilidad a los jóvenes que no tienen experiencia laboral. Por ello, hoy tuvimos la grata noticia de decirle a uno de los chicos (Leo) que va a continuar después de los tres meses de prueba”. Y añadió que “realizará tareas de mantenimiento, como cortar el pasto, limpiar vidrios, todo lo relacionado con el campo”.

Respecto al vínculo con el municipio y la oportunidad para los jóvenes, indicó: “Veo muy bien e importante contar con estos programas porque uno le da la oportunidad a las personas sin experiencia y que debido a la pandemia, han quedado fuera del sistema. Este tipo de programa ayuda un montón. Estamos muy contentos y vamos en busca de continuar el vínculo con el municipio y celebrar otras oportunidades”; finalizó.



FORMACION Y CAPACITACION

La coordinadora del Plan Trayectorias, Mariana Demarchi, explicó que “esto comenzó hace tres meses. Leo inició su actividad en el predio de Atilra. Ahora va a comenzar a trabajar en relación de dependencia en este espacio. Es un gran logro poder acompañarlo también en este proceso”. Sobre el programa, mencionó que “el Plan Trayectorias actualmente tiene 32 participantes que están en diferentes instituciones, clubes, ONG´s y sindicatos. Alrededor de quince instituciones se han sumado y están actualmente llevando este plan dentro de sus instalaciones”. “Por lo general son actividades de formación y capacitación, vinculadas al mantenimiento de espacios verdes. Nuestro equipo se encuentra relevando todas las actividades que están llevando adelante los participantes para poder pensar capacitaciones más específica en función a las actividades que realizan”.

En relación con lo que expresan los jóvenes que se encuentran en el programa indicó que “se mantiene contacto permanente con ellos. Nos manifiestan conformismo, se sienten muy cómodos en las instituciones”.



AVANZAR

Marcos, un joven que se encuentra en Plan Trayectorias, y que hoy se suma a la empresa Vitolen, señaló: “Estoy contento, porque ya comienzo a trabajar. Tengo muchas expectativas. Me sumara experiencia y avanzar en la vida, porque fueron varios años de trabajar en la calle”. Leonardo, que se desempeñará en Atilra, dijo: “Es lindo, porque me hacía falta un trabajo en blanco porque tengo 34 años y era que necesitaba. Ahora tengo mucho por delante”.