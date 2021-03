Despejar miedos respecto a las reacciones alérgicas Locales 06 de marzo de 2021 Redacción Por En los últimos días han circulado informaciones erróneas y que generan miedo en la población, vinculadas a las reacciones que las vacunas contra el Covid podrían producir a personas alérgicas. Desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica aclararon la situación e instan a la población a vacunarse.

Debido a los últimos sucesos por las probables reacciones alérgicas, originadas por las vacunas para el COVID, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) aclaró que todos los pacientes con antecedentes alérgicos o de hipersensibilidad, son casos individuales y que se deben evaluar en la medida de lo posible a través de la consulta médica.

Dado que se han atribuido en un principio las reacciones alérgicas al látex y posteriormente a algunos conservantes que las vacunas poseen como el polietilenglicol o el polisorbato, la AAAeIC ratifica que los profesionales especialistas en Alergia son idóneos para identificar al escaso número de pacientes que tendrían una contraindicación formal del uso de la vacuna, o a quienes debiera indicarse una preparación previa al uso de esta vacuna o tener un control supervisado posterior a su aplicación.

Asimismo, desde la AAAeIC afirmaron que mientras más personas se vacunen y con mayor celeridad se va a llegar a lograr una mejoría en esta crisis de salud mundial.

Al respecto, el especialista universitario en alergia e inmunología, Dr. Darío Josviak (MP 3314 - RE 103.672), explicó que “lo más importante es llevar tranquilidad de la población en general porque la mayoría de las reacciones a esas vacunas no son alérgicas sino que son reacciones porque están produciendo una reacción inmunológica en el organismo, que son dolor en el lugar de la aplicación, un poco de fiebre, de mialgia, como que se están engripando. Las reacciones alérgicas propiamente dichas a las vacunas son alrededor de una en un millón”.

El alergista dijo que “lo que provocó un poco de temor en estas nuevas vacunas es que esa proporción subió de 1 a 200.000 en el caso de la vacuna de Pfizer o 1 en 360.000 aplicaciones en el caso de la de Moderna, pero hay que aclarar y llevar tranquilidad también porque está son vacunas que contienen ARN y contienen una sustancia que se llama polietilenglicol qué sirve para que ese ARN no se degrade en el organismo. La vacuna Sputnik V que es la que tenemos aquí en el país tiene otro componente que es polisorbato 80 y es un poco menos alergénico”.

El Dr. Josviak, manifestó que “lo importante es perder ese miedo a las reacciones porque son muy muy raras y lo que sí tienen que tener en cuenta los pacientes que no todos los pacientes alérgicos van a tener riesgo al aplicarse la vacuna, solamente aquellos que son alérgicos a múltiples medicamentos, no a un tipo de medicamento en especial. Lo que se sugiere desde la Asociación Argentina de Alergia, es la consulta presencial o por zoom o Skype, con un médico especialista, para determinar en cada caso a quién se la puede aplicar y a quién no, pero el mensaje tiene que ser el tranquilidad y de que la mayoría de la población se la puede aplicar”.



CONCEJOS PREVENTIVOS

El especialista en alergia indicó que la mejor manera de tener tranquilidad, es teniendo una entrevista con el paciente para poder determinar a qué grupos químicos ha reaccionado previamente y ver la forma de buscar una alternativa, ya que en el caso de estas vacunas hay varias alternativas en el mundo y varios tipos de vacunas. “Si del estudio surge que el paciente no se puede aplicar la vacuna en cuestión, se buscará otra de las que existen en el mercado, pero no sirve la simple prueba en la piel”.