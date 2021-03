Fernández pidió a empresarios y gremialistas que dejen de pelear por cosas secundarias

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Alberto Fernández pidió hoy a los participantes del Consejo Económico y Social que dejen de pelear por "cosas secundarias" para concentrarse en resolver la pobreza y vivir en un país con "mejores instituciones". "Les pido que hoy más que nunca nos demos cuenta de la importancia que tiene dejar de pelearnos por cosas secundarias, que nos demos cuenta de que nos merecemos un país con mejores instituciones", remarcó el jefe de Estado.

Desde Parque Norte, insistió: "Que no nos pierdan las discusiones innecesarias". Al referirse a la pobreza en el país, el mandatario consideró: "Eso nos obliga a dejar de lado cualquier diferencia. Allí está nuestro deber". "Primero los últimos", enfatizó al cerrar la primera reunión del consejo, mientras consideró que la reunión de este viernes fue un "gran primer paso".

Además, indicó: "Los que eligieron un camino en el que en fondo hay un sol que asoma, me alegra porque están viendo esperanza. Los que eligieron un camino en el que son muchos los que van marchando, me alegra porque todos debemos trabajar a la par y marchar juntos". "Aquí nadie se salva solo. Nos salvamos juntos o sufriremos como estuvimos sufriendo este tiempo. No tiene mucho sentido", evaluó.

En tanto, aclaró: "Unirnos no quiere decir que todos pensemos igual, sino que seamos capaces de construir en conjunto el país que nos merecemos". "Obviamente que no voy a estar de acuerdo con muchos y habrá muchos a los que no les gusta lo que digo y lo respeto", puntualizó.

Para el Presidente, el "secreto" es que los diferentes sectores trabajen "juntos para ejercitar la musculatura argentina para que funcione". Analizó que con el Consejo Económico y Social busca un "camino de salida por lo que vive la Argentina". Además, puntualizó: "Mi tarea como presidente es poner armonía en la diversidad".

Por la mañana, los consejeros participaron de "una dinámica colaborativa para favorecer el encuentro y afianzar lazos de confianza mutua", remarcó el Gobierno en un comunicado. Después del almuerzo, el trabajo se organizó en torno a cinco misiones y en ellas se decidió poner en marcha "una agenda de trabajo" en torno a la Productividad con Cohesión Social, entre otros temas.

En ese punto, el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, junto al secretario general del SMATA, Ricardo Pignanelli presentaron un plan automotriz.

Además, fue presentada una "plataforma Digital Integrada 4.0 de Inserción Global" para "fomentar exportaciones e insertarse de forma estratégica en los mercados internacionales", así como también un "plan de fortalecimiento y Simplificación Tributaria" que pretende "avanzar hacia un sistema equitativo y equilibrado".

Otra de las iniciativas, en este caso relacionada con la "Ecología Integral y Desarrollo Sostenible", se refirió a al desarrollo de la conectividad 5G y resaltó la "importancia de favorecer la inversión y extender la red de infraestructura necesaria para el despliegue de esta tecnología, que impactaría de forma directa en la productividad y potenciaría la generación de empleos".

"Democracia Innovadora", "Ecología Integral y Desarrollo Sostenible" y "Comunidad de Cuidado y Seguridad Alimentaria Educación y Trabajos del Futuro" completaron los ejes de trabajo durante la jornada.

En ese escenario, el Presidente destacó que le da "mucho aliento" el resumen de la reunión concretada este viernes.



ENTRE LA GANANCIA DE

EMPRESAS Y AVIVADAS

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el Gobierno está "a favor de que las empresas ganen plata, no de que se aviven o terminen perjudicando a otros sectores". El funcionario destacó las mesas de diálogo con diferentes sectores en busca de avanzar en un acuerdo de precios y salarios y, al referirse al encuentro con la construcción, indicó: "Nos comentaban que si bien las fábricas abastecen determinados insumos a un precio que no está desalineado respecto de la inflación, en la cadena comercial el corralón termina vendiéndolo a cualquier cosa".

"Se lo dolariza y se lo vende al dólar paralelo", apuntó el titular de la cartera productiva, quien sostuvo que ese tipo de mecanismos constituye una "avivada".

En declaraciones radiales, evaluó: "Está claro que no tiene nada que ver con un aumento de costos. Esto es algún vivo que aprovecha el momento en el que hay un crecimiento fuerte en la demanda".