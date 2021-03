¿Losardo deja el gabinete? Nacionales 06 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, volvió en las últimas horas a ser eje de versiones que la ubican fuera del Gobierno en el futuro cercano, luego de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el propio presidente Alberto Fernández retomaran las críticas contra el Poder Judicial.

La funcionaria, que es amiga personal de Fernández desde que iban juntos a la facultad y fueron socios al frente de un estudio jurídico, viene siendo resistida por el kirchnerismo, que considera que no desempeña a tono con la estrategia judicial dura que sigue ese espacio político.

De hecho, Losardo fue una de las principales señaladas cuando Cristina Kirchner habló meses atrás de "funcionarios que no funcionan" en el actual gobierno. Y tras la fuerte embestida de la ex mandataria contra jueces y fiscales en su descargo durante el proceso de la causa de "dólar futuro", respaldada luego públicamente por el Presidente, las dudas sobre su futuro dentro del Gobierno volvieron a multiplicarse.

Más aún luego de que trascendiera que Losardo no fue anoticiada sobre la decisión de Fernández de impulsar una comisión bicameral para investigar el funcionamiento de magistrados y fiscales, sino que se enteró durante el discurso presidencial del 1 de marzo en la apertura de sesiones parlamentarias.

En ese marco, las versiones sobre su inminente salida del Gabinete volvieron a cobrar fuerza en los pasillos de la Casa Rosada -según constató NA-, donde hasta este viernes por la noche los principales dirigentes elegían el silencio.