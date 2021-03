En Gálvez seguirá el torneo "José Airasca" Deportes 05 de marzo de 2021 Redacción Por MOTOCICLISMO

FOTO PRENSA CAM SEGUNDA FECHA./ Luego de Suardi, ahora correrán en Gálvez.

La Federación Regional 4 de Motociclismo de la Provincia de Santa Fe comunica que se realizará la 2° fecha del torneo de verano “José Pascual Airasca”- diurno/nocturno – bajo Protocolo Covid 19 aprobado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el día sábado 6 de marzo en el Circuito de “Motores Regionales Galvenses”, de la ciudad de Gálvez.

Este torneo tiene su propia puntuación, pero además se le dará continuidad a la puntuación de los zonales (Del Centro y Sancristobalense), según el circuito en donde se corra. Esta segunda fecha puntuará para el Zona del Centro.

Será estricto el ingreso de un piloto y 4 acompañantes, previamente inscriptos, presentando los D.N.I. respectivos, realizándose control de temperatura. Todos aquellos que no cumplan con estos requisitos no podrán acceder al predio.

Los pilotos podrán ingresar el día viernes 5 entre las 18:00 hs y las 00:00 hs. Una vez que hayan ingresado la totalidad de pilotos inscriptos con sus respectivos mecánicos, se cerrarán las puertas del predio y no se permitirá la entrada de pilotos que no hayan realizado la inscripción ni de público en general.

El sábado se abrirán las puertas del predio a las 7:00 hs. Todo aquel que quiera retirarse del predio del circuito, no podrá reingresar. Se podrá pernoctar en el circuito la noche del sábado, para los que deseen viajar de día y fuera del horario de restricción, debiendo abandonar el predio antes de las 9:00 hs. el día domingo, según disposición municipal.

Se deberá respetar el distanciamiento personal y entre carpas de equipos. Uso obligatorio de barbijo e higiene de manos en forma permanente. Está prohibida la aglomeración de personas en cualquier ámbito.