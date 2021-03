La FOSH dará inicio con cuatro clubes de Rafaela Deportes 05 de marzo de 2021 Redacción Por HOCKEY

FOTO REVISTA TODO A PULMON RAFAELA A RODAR LA BOCHA./ Será desde el domingo en CRAR, Humboldt y San Francisco.

El hockey en la ciudad y región se pone en marcha este domingo con la primera fecha del torneo de damas de las Zonas Rafaela y Córdoba, organizado por la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. Tras la inactividad forzada desde marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus, arrancará una esperada temporada por las protagonistas.

En la Zona Rafaela habrá diez clubes participantes, cuatro de nuestra ciudad: CRAR, 9 de Julio, Atlético y Sportivo Norte. Además estarán Sarmiento y Juventud de Humboldt; Bella Italia; Libertad y Charabones de San Francisco; y Atlético San Jorge. Está previsto que toda la competencia se desarrolle en canchas sintéticas, lo cual permitirá un crecimiento desde el punto de vista deportivo.

La programación de la primera fecha es la siguiente: en CRAR; Bella Italia vs. Juventud, 9.30 reserva y 10.45 primera; Atlético Rafaela vs. Libertad de San Francisco, 12 reserva y 13.15 primera; Atlético San Jorge vs. CRAR; 14.30 Sub 15; 15.45 Sub 17 y 17 primera división.

En Sarmiento de Humboldt: Sarmiento vs. Sportivo Norte, a las 15 reserva y 16.15 primera.

En Charabones de San Francisco: Charabones vs. 9 de Julio, a las 13.30 Sub 15; 14.45 Sub 17; 16 reserva y 17.15 primera.



VIAJAN LAS LEONAS

La selección argentina de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, viajará hoy a San Diego, Estados Unidos, donde seguirá su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, que debieron postergarse el año pasado por la pandemia de Covid-19 y están previstos del 23 de julio al 8 de agosto. Las Leonas se concentrarán en el Centro de Alto Rendimiento de Chula Vista, en San Diego, donde ya se encuentran los Leones (la selección masculina, que viajó el miércoles).

El equipo femenino permanecerá allí hasta el 23 de marzo y se entrenará bajo las órdenes de Carlos Retegui, director nacional de los Seleccionados. Tras la primera concentración de la temporada realizada en Mar del Plata, Las Leonas afrontarán su primer viaje al exterior para entrenarse en San Diego. Será la antesala a la doble fecha de FIH Pro League que deberá disputar a su regreso, los días 3 y 4 de abril ante Alemania en el Cenard.

Las convocadas son: Agustina Albertario, Agostina Alonso, Cristina Cosentino, Inés Delpech, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Julieta Jankunas, Silvina D'Elía, Bárbara Dichiara, Micaela Retegui, Noel Barrionuevo, Victoria Sauze, Delfina Thome, Sofía Toccalino, Eugenia Trinchinetti, María Emilia Forcherio, María Victoria Granatto, Belén Succi, Valentina Raposo, Sofía Maccari, Delfina Merino, Sol Pagella y Constanza Cerundolo.