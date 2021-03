Kestler se sumó a Comunicaciones Deportes 05 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO IVO KESTLER. Jugará en la B Metro.

El delantero rafaelino Ivo Kestler, de 22 años, fue cedido a préstamo sin cargo y sin opción, por Tigre a Comunicaciones, para disputar el torneo de la Primera B Metropolitana. En el elenco de Victoria, Kestler solo sumó minutos en dos partidos, que fueron frente a Palmeiras en la caída 5 a 0 en la Copa Libertadores, y la derrota por el campeonato ante Deportivo Riestra 2 a 1.

“Las sensaciones son positivas, la gente que forma parte el club y los jugadores me recibieron muy bien. Sé que llego a un club reconocido y con historia en la categoría, eso es lo que me llamó la atención y además del interés que mostraron por mí que fue suficiente”, expresó el atacante al sitio Solo Ascenso.

Con pasado en las inferiores de Ben Hur de nuestra ciudad y buenas actuaciones en las de Tigre, donde también fue goleador de Reserva, Kestler puntualizó sobre sus características: “Soy un delantero centro, pero me gusta moverme por todo el frente de ataque siendo molesto para el defensor. Tengo un juego aéreo bastante bueno y espero poder traer los goles de las inferiores de Tigre a Comunicaciones”.

Por último, aclaró los objetivos personales y grupales: “Voy a aportar desde el lugar que me toque. En Tigre tuve un puñado de partidos y ya era hora de salir a jugar, espero estar a la altura. El objetivo grupal es pelear arriba y creo que se puede hacer porque hay una base buena de jugadores”.