Sin Piñero para el inicio Deportes 05 de marzo de 2021 Redacción Por El defensor central sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y no estará en las primeras fechas del torneo que comienza el próximo viernes 12 de marzo.

FOTO ARCHIVO FERNANDO PIÑERO. El marcador central será baja por las primeras fechas.

No son buenas las noticias para Atlético de Rafaela, que encara sus últimos días de la pretemporada que lo depositará en un nuevo torneo de la Primera Nacional. Si bien es cierto que Walter Otta tendrá el alta en el día de hoy (ver aparte), todo lo ocurrido no deja de ser un gran susto para todos por Alberdi, principalmente para el DT. A ello, se le suma que ayer se confirmó el desgarro de Fernando Piñero, lesión que sufrió en el juego del martes ante Talleres de Córdoba por Copa Argentina.

El zaguero de la ‘Crema’ no podrá estar para el inicio del torneo y, al menos, se perderá las primeras tres fechas. Tendrá para tres semanas, como mínimo, de recuperación.

Piñero (28 años) corrió una pelota junto a Ángelo Martino y en el barrido para cortar con el avance del ex Atlético, el defensor se lesionó.

Entre las alternativas que hay en el plantel aparecen Lucas Samaniego, el pibe que entró en el juego ante los cordobeses, y Tomás Baroni, que volvió de España y busca su mejor puesta a punto.

Atlético estará debutando en el torneo el próximo viernes 12 de marzo a las 18.00 visitando a San Martín en San Juan. En la segunda fecha recibirá a Villa Dálmine y luego irá ante San Telmo.