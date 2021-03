A los 90 años anunció su retiro del cine

BUENOS AIRES 5 ( Télam). - El nonagenario director Jean-Luc Godard, figura principal de la Nouvelle Vague que pasó a la historia del cine gracias a películas como “Sin aliento”, “Vivir su vida”, “Pierrot el Loco, “Alphaville, un mundo alucinante”, “La chinoise” y “Yo te saludo María”, anunció su retiro, según la agencia Europa Press.

El cineasta concedió una entrevista virtual en el marco del International Film Festival of Kerala, en la India, que en 2020 le otorgó un premio en reconocimiento a su aporte al cine y a la totalidad de su carrera.

“Voy a terminar mi vida cinematográfica, mi vida como cineasta, haciendo dos guiones -reveló-; después de eso, diré adiós al cine” y relató que uno de sus proyectos, titulado “Scenario” (Guion), se está grabando en colaboración con el canal público europeo Arte, mientras que su otro trabajo se titulará “Funny Wars”.

Además de anunciar su retirada, Godard aprovechó para dar su opinión sobre el futuro del cine tras la pandemia de coronavirus y el impacto del streaming.

“Pensé que lo más importante del cine era la producción y me di cuenta de que antes y ahora más que nunca, la distribución ha asfixiado la producción haciendo creer que presta un servicio al público; la distribución sirve al público, pero no la producción”, comentó.

Godard es emblema y el único sobreviviente de la Nouvelle Vague, un movimiento cinematográfico del que fue pionero con el lanzamiento de “Sin aliento”, en 1960.

Junto con su entonces esposa Anna Karina, fallecida en 2019, formaron uno de los dúos icónicos con cintas como “Una mujer es una mujer”, “Vivir su vida” o “Alphaville, un mundo alucinante” (1965), entre otros títulos.

Aunque sus películas nunca alcanzaron el premio Oscar, la Academia le entregó el galardón honorífico a toda su carrera en 2011; en 2014 se hizo con el premio especial del jurado de Cannes por su filme “Adiós al lenguaje”, y en 2018 se llevó la Palma de Oro especial por “El libro de imagen”, su último largometraje hasta la fecha.

También fue reconocido con el César honorífico a su trayectoria profesional en 1987 y por su aporte a la cinematografía mundial en 1998.