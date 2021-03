Tiende tu mano al pobre

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Bajo este título la parroquia San Carlos Borromeo difundió la recomendación a los fieles , con motivo de este tiempo de Cuaresma que estamos transitando, su contenido lo reproducimos seguidamente.

En la Iglesia vivimos la preparación a la Pascua, la celebración del Misterio de nuestra Salvación, y nos preparamos durante la cuaresma. En Cuaresma les proponemos ser solidarios en comunidad. No perdamos de vista el fin, celebrar la vida que venció la muerte; Jesús pasó su vida apasionado para salvar, para devolverle vida, amor, fe y esperanza a la humanidad sumergida en la miseria del pecado. Los animamos a entrar en comunión con las propias realidades, con tus propias periferias, con las periferias de tu comunidad, que hoy están clamando al cielo desde su pobreza, para que la Iglesia no mire desde lejos sino que se involucre con sus dones, para que otros puedan experimentar la vida, el amor, la fe y la esperanza de la Pascua. Asumamos esta cuaresma 2021 para entrar en comunión a través de las obras que la Iglesia nos propone: Ayuno, Oración y Limosna.

Tu ayuno, tu privación, sirva para poder comprender a quienes viven privados de muchas cosas.

Tu oración, en familia o solo, te ayudará a contemplar a Jesús que sufrió para salvarnos y que podamos orar por las necesidades de los necesitados de hoy, que necesitan ser salvados.

Tu limosna, sea realmente un gesto, una respuesta a lo que has visto y oído en tu comunidad. De esta manera estás ayudando a sostener la tarea de Cáritas en tu Parroquia y en la Diócesis.