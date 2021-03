Los concejales analizaron el discurso Locales 05 de marzo de 2021 Redacción Por Luego del discurso brindado por el primer mandatario rafaelino en el inicio del año legislativo, los ediles brindaron su mirada respecto a los ejes que planteó y criticaron aquellos aspectos que estuvieron ausentes.

FOTO PRENSA CONCEJO REPERCUCIONES. Los ediles opinaron sobre el discurso del Intendente en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo.

El intendente Luis Castellano encabezó la apertura del año legislativo con un discurso en el que le agradeció a concejales y a los vecinos y vecinas de la ciudad el acompañamiento en cada una de las decisiones que debió tomar, en un año como el 2020 atravesado por la pandemia. La obra pública, la educación y la salud fueron tres ejes sobre los que basó su discurso. Los concejales de los diferentes bloques brindaron su opinión, con algunas críticas por haber obviado temas importantes y con elogios por la inversión y la gestión coordinada con provincia y con nación.

Marta Pascual: “Creo que como oposición debemos seguir acompañando como hicimos en un año tan complicado como el anterior, que fueron colaborar, dialogar y en este caso voy a destacar los aspectos del discurso que me parecieron más positivos y que tienen que ver con que reconoció el agravamiento de los problemas económicos y sociales, apostando a la obra pública, no solo en beneficio de la infraestructura de la ciudad sino también como generadora de empleo, de oportunidades. Prometió avanzar en lograr el 100% de cobertura (obviamente no creo que se logre este año) de los servicios esenciales como agua, gas, cloacas; continuar el hospital nodal en conjunto con la provincia; avanzar en el concurso de ideas para los ex almacenes Ripamonti, que hoy en día están prácticamente a punto de quedar en ruinas. Anunció la renovación de la plaza 25 de Mayo y el Centro Recreativo Metropolitano serán sin dudas cuestiones que si se logran mejorarán la calidad de vida de los rafaelinos junto a los servicios”, destacó la concejal de Cambiemos. Y agregó: Celebro que el intendente no haya tocado el tema de fitosanitarios, creo que confía en que la oposición y por su puesto su bloque van a dar un debate con responsabilidad para lograr la mejor ordenanza para Rafaela. No imaginaba al intendente procurando obtener un límite agronómico de 1.000 metros que puede traer muchos problemas más que beneficios si es que no se detecta en la ciudad problemas de salud”.

Juan Senn: “Pudimos ver un análisis de todo lo que se viene haciendo desde el inicio de la pandemia, cuando parecía que estaba tan lejos, que no iba a llegar a nuestra ciudad la pandemia nos cambió el eje de trabajo con respecto a aquello que pensábamos hacer antes del 20 de marzo del 2020. Y lo importante de tener en claro hacia dónde vamos a ir este año. Va a ser un año duro, pero con muchas expectativas, porque ya tenemos escuela con todo lo que pasó el año pasado. También por mi parte voy a estar proponiendo nuevas alternativas para acelerar el proceso de recuperación de todos los sectores afectados. Con el apoyo del Gobernador Omar Perotti y el Senador Nacional Roberto Mirabella vamos a poner a Rafaela de pie nuevamente”.

Miguel Destéfanis: “Luis Castellano la verdad que le pone todo de sí para dar informaciones buenas pero no las hubo el año pasado, creo que todo lo que dijo sobre el futuro con la obra de terminación de la autopista, la obra del hospital, ojalá se puedan hacer y lograr por el bien de todos, depende mucho de la nación y de provincia. Con respecto a lo más interno, hablo del arreglo en veredas, no se cuales quiere arreglar porque están todas complicadísimas, sobre la unificación de las ciclovías es un proyecto que presentamos junto con Juan Senn y se tenía que haber terminado en 2014 y estamos en 2021 y no se hizo. Habló del campo, de los caminos rurales, que la provincia está ejecutando esta obra que me parece bárbaro, yo presenté un proyecto para que se vea todo lo que son los caminos rurales de Rafaela que dan lástima. El intendente habló de seguridad y yo creo que debería hablar de inseguridad. Ojalá pueda decir a fin de año que Rafaela tiene más seguridad, pero lo que están demostrando hasta acá es que la inseguridad no disminuyó”.

Jorge Muriel: “Fue un discurso empático porque primero reconoció el trabajo conjunto con el Concejo durante todo el 2020, era difícil no contextualizarlo con un año de pandemia, complicado y se trabajó codo a codo con el Ejecutivo con el Legislativo para sacar adelante todas las normativas que hacían falta para ir resolviendo desde lo económico, para las emergencias, las cuestiones de las actividades que se podían abrir o no se podían abrir. Tratábamos siempre de consensuar para no ir en contra de los decretos. Después Luis lo marcó claramente en cuatro ejes que son los mismos ejes en que está fundado el presupuesto 2021 y que son la salud, el empleo, la obra pública y la seguridad. Fue un discurso moderado y esperamos que se pueda cumplir. Destacó en un momento la importancia del alineamiento político nación-provincia-ciudad, que en el año complicado 2020 ha tenido muestra de volver a tener ese acompañamiento”.

Leonardo Viotti: “Un discurso medido en donde remarca las cosas que para el fueron importantes durante el 2020 y principalmente los que proyecta para el 2021. Creo que muchas de las cosas que dijo son importantes y en lo personal rescató de que a pesar que durante el 2020 nos costó que al principio nos convoque y nos escuche a los concejales finalmente lo hizo y hemos participado de muchas de las decisiones, no de todas, todavía falta mucho por mejorar, pero sí se ha hecho un trabajo conjunto y el Concejo también ha acompañado al intendente en todo lo que ha necesitado. De caro a lo que viene, me parece que ha hecho mucho hincapié en la relación política con el gobierno actual provincial y nacional, pero no ha hecho fuerza en los temas importantes que faltan, que tiene que ver con la seguridad y si bien ha dicho que se han hecho gestiones y según él ha visto avances en esa temática en la ciudad, en lo personal no he visto esos avances”.

Alejandra Sagardoy: “Escuché atentamente las palabras de nuestro intendente en la apertura de las sesiones ordinarias y si bien considero que los ejes de trabajo planteados -educación-salud-obras- son fundamentales para la gestión de la ciudad, creo que ha dejado de lado o solo ha tocado muy por arriba unos de los principales temas que aquejan a la sociedad, la problemática de género y la necesaria incorporación de la perspectiva de género en la gestión municipal. Este período en el que la línea política del gobierno nacional y provincial acompañan al municipio, es una gran oportunidad para poder bajar programas nacionales que nos permitan atender a la problemática, incorporando el mayor número de herramientas posibles mostrando así la presencia del Estado Local a la hora de brindar soluciones en la materia a todas las mujeres rafaelinas. Por otro lado, quiero manifestar que desde el espacio que represento y mi lugar como legisladora, voy a acompañar todos aquellos proyectos que sumen mayor bienestar en cada barrio y en cada sector de la ciudad. Venimos de un 2020 durísimo, y el 2021 es una gran oportunidad para demostrarles a los vecinos que trabajamos haciendo foco en sus principales necesidades, cubriendo las demandas de cada sector, escuchándolos y acompañándolos”.

Lisandro Mársico: “El intendente ha hecho un repaso de todo lo que fue esta situación sanitaria que tuvimos que enfrentar y como nos hizo salir de los cauces normales de gestión y se refirió a la perspectiva que le va a dar, también con mucha incertidumbre en algunas áreas, en el 2021. Lo que sí no puedo dejar de decir y que me llamó la atención es esa crítica al gobierno anterior sobre la seguridad. Yo he reconocido los errores de mi propio partido y espacio en ese tema y que le costó la derrota en las elecciones, pero en este año y tres meses que ha transcurrido, yo me pregunto si se han terminado los reclamos. ¿Cuántos policías vinieron en lo que va de la gestión, 1? El señor intendente reclamaba 120, entonces no tenemos que abandonar el reclamo por más que quienes gobiernen sean del mismo partido político. Debemos seguir reclamando y dándoles visibilidad”.

Lalo Bonino: “Un discurso bastante protocolar, bastante centrado, obviamente era previsible en el marco en el que nos encontramos, en donde la construcción política exige de estar a la altura de las circunstancias en la construcción de puentes necesarios para los acuerdos políticos, para enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Creo que en ese sentido el intendente hizo eje en las cuestiones más importantes que se ha debido atravesar en el 2020, y creo que es donde se hace más fuerte el eje en la combinación de un acuerdo político partidario entre gobierno nacional, gobierno provincial y el gobierno local. Esto resulta beneficioso para todos los ciudadanos”.