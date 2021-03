Ante el Concejo, Castellano repasó el ambicioso plan de obras públicas Locales 05 de marzo de 2021 Redacción Por El Intendente pronunció el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo. Confirmó, sin demasiados detalles, que este año vuelve el Festival de Teatro. Enumeró los proyectos de obra pública y el respaldo a la educación.

FOTO PRENSA MUNICIPAL DISCURSO. Castellano habló más de 40 minutos en el Concejo.

Por décimo año consecutivo, el intendente Luis Castellano inauguró con su mensaje el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Rafaela aunque esta es la primera vez que el recinto lució semivacío y que debió hacer referencia a la pandemia de Covid. Dedicó buena parte del discurso al capitulo de obras públicas, que acaparan el 25 por ciento del presupuesto anual por impulso de aportes provinciales y nacionales, salud para atender las consecuencias de la pandemia, educación y seguridad, un flanco débil tanto de la gestión provincial como local no tanto por los recursos asignados sino por los resultados a la vista. Y en materia cultural sorprendió al confirmar la realización del Festival de Teatro, aunque sin fecha, con un presupuesto gasolero con participación de artistas de la ciudad y la región a la vez que condicionado al panorama epidemiológico, como todo en este mundo.

Castellano subió del quinto piso del edificio municipal, donde tiene su despacho, al sexto donde funciona el cuerpo legislativo a las 9 acompañado por los integrantes de su gabinete. A diferencia de otros años, cuando el recinto queda chico ante tantos invitados especiales, había sillas vacías por la magia del protocolo sanitario y la necesidad de respetar el distanciamiento social.

El presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, fue el encargado de la apertura de la sesión y dar la bienvenida al Intendente, quien se sentó en la mesa principal de autoridades junto a la jefa de Gabinete, Amalia Galantti, y la integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Beatriz Abele, quien a su vez es madre de la concejal Brenda Vimo. Además se encontraban la presidenta de la Sociedad Rural, Norma Bessone y el titular del Centro Comercial e Industrial, Diego Castro, en tanto que el obispo diocesano, Luis Fernández, se había excusado.

El Intendente comenzó con el pie derecho su discurso, que se extendió por más de 40 minutos, al destacar la relación del Ejecutivo con el Concejo para dar respuestas a un atípico 2020 signado por la pandemia. Tras remarcar, otra vez, el valor agregado para su gestión que significa tener un alineamiento político con los gobiernos provincial y nacional, Castellano definió sus expectativas para este 2021: "Queremos seguir construyendo la ciudad que nos merecemos, con las obras públicas que nos permiten crecer, con empleo, con educación, con calidad de vida y con desarrollo productivo".

Después comenzó con un balance de lo que se realizó en distintas áreas de gobierno aunque sin incluir el estratégico eje ambiental, infaltable en la agenda pública de estos tiempos. Así lo hizo notar con tono crítico la concejal Vimo, que no es opositora sino oficialista, pero que de todos modos no oculta cierto distanciamiento con el Ejecutivo.

En el repaso, el Intendente ratificó su compromiso con la educación más aún luego de un 2020 sin presencialidad escolar. Los programas Seguila y Seguila Igual impulsados por el Municipio para apoyar a jóvenes a concluir sus estudios secundarios, ocupan el podio de la gestión educativa local, como así también Inclusión Educativa y Vuelvo a Estudiar. "Este año ya hemos duplicado la cantidad de beneficiarios para dichos programas", expresó.

Y cerró el capítulo educativo al ponderar el inicio de la vacunación de los docentes que se dio ayer en el Hospital de Rafaela. "Me siento orgulloso de contarles que en un trabajo coordinado con los otros niveles de gobierno, en este preciso momento estamos iniciado la vacunación a docentes", dijo al respecto.

En una referencia indirecta hacia los concejales en un año que se presume electoral -está dicho, todo depende de la pandemia-, Castellano afirmó que "cada reclamo es legítimo, y creo profundamente en la democracia y la libertad de expresión, pero estoy convencido de que estamos en un momento en el que no hay margen para “tirar piedras”, no hay margen para que intentemos imponer posturas extremas". Quizás también la alusión alcance a grupos que en los últimos meses coparon la plaza e hicieron suyo el frente del Municipio para protestar por múltiples consignas.

"En lo que respecta a la cultura, el 2021 será un año de recuperación, de reinvención, de reconstrucción. Volveremos a realizar el Festival de Teatro, adaptándolo a las condiciones de la nueva normalidad", adelantó Castellano en lo que fue uno de los anuncios de la mañana. No hubo más definición pero en un año en el que la planificación es relativa, no es poco.

Castellano también adelantó el regreso del programa de descentración de los servicios municipales denominado Rafaela en Acción y luego dedicó buena parte de su discurso a la obra pública. "Hemos planificado un amplio programa para la construcción y reparación de veredas, la extensión y mejora de ciclovías y ciclocarriles, para peatones, ciclistas, para una movilidad segura e inclusiva", planteó.

"Estamos en la búsqueda por llegar a aquél 100% del que hablamos al comienzo de esta nueva gestión, lograr el 100% de calles pavimentadas, el 100% de cloacas, el 100% de gas natural y de agua. Una ciudad al 100%" manifestó al trazar una meta, ambiciosa por cierto. "Dentro de lo que consideramos obras públicas de alto impacto regional, ya podemos hablar de más del 65% de avance en la autopista Ruta Nacional Nº 34. El acueducto, tantos años postergado, finalmente se convierte en una realidad. Logramos reactivar la obra y seguiremos avanzando para su conclusión. Esta semana, el gobernador Omar Perotti ha firmado el contrato con la empresa que retomará la construcción del Hospital Nodal Rafaela, para su puesta en funcionamiento", enumeró.

El Intendente resaltó la recuperación "de uno de los patrimonios históricos y culturales más importantes de Rafaela y su zona, los ex Almacenes Ripamonti" a la vez que anunció que "estamos preparando, junto a los Colegios profesionales el llamado al concurso de ideas para este nuevo espacio". "Vinculada también a esta importante obra, ya hemos presentado el proyecto de refuncionalización del área central. Este año nos proponemos iniciar con la primera etapa de remodelación de la Plaza 25 de Mayo", completó.

En este repaso no se olvidó de la reciente licitación para construir el Centro Recreativo Metropolitano La Estación en terrenos ferroviarios, que implicará una inversión de casi 60 millones de pesos.

La adquisición de minibuses para modernizar la flota del transporte urbano de pasajeros y la reanudación de este servicio tras 11 meses de paralización por la pandemia también fue otro de los rescates que hizo Castellano.

"Aún en medio de lo que nos tocó enfrentar aquellos primeros meses, nunca dejamos de sostener nuestra economía, apoyando a nuestras empresas y a nuestros trabajadores" remarcó Castellano en relación a las consecuencias en la actividad económica provocada por las restricciones a la circulación como modo de desacelerar los contagios de Covid. Optimista, afirmó que "la pavimentación de los caminos 5 y 6 del área industrial, también de sus calles internas, la renovación de luminarias que pasarán a ser LED, la red interna de gas natural, la instalación de cámaras de seguridad, el tendido de fibra óptica, la reciente inauguración de un destacamento de bomberos allí. Luego de 16 años, Rafaela vuelve a recibir inversión nacional y provincial para la infraestructura industrial". "También hemos iniciado las gestiones para un estudio hídrico para nuevo suelo industrial y firmé la cesión de 2,5 ha, terrenos que serán destinados a la construcción del Parque Logístico para el Comercio Exterior", agregó.

El tramo final fue para repasar las acciones en materia de empleo, entre las que incluyó el Plan de capacitación para 1.500 empleos a través de programas locales, provinciales y nacionales. Y las acciones e inversiones para fortalecer las herramientas que permitan luchar contra la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los rafaelinos. "Son procesos que llevan tiempo, que deben ser progresivos, pero lo importante es saber que estamos en funcionamiento y pudiendo recuperar el abandono que se generó durante 12 años en esta temática" disparó con munición gruesa a las gestiones socialistas, aunque cauteloso porque los resultados aún no se aprecian, más allá de anuncios y la creación de innumerables programas.

"Por todos los planes, proyectos, obras y programas que se condensan en el calendario del año que iniciamos, quiero compartir con ustedes una certeza: Rafaela avanza, Rafaela crece, Rafaela tiene presente y construye futuro. Rafaela es una ciudad en acción" concluyó con mirada positiva.