Sputnik V: quienes tuvieron Covid 19 podrían no requerir la segunda dosis

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Un estudio realizado recientemente demostró que por la alta respuesta inmune a la vacuna Sputnik V, quienes ya tuvieron Covid-19, podrían no requerir la segunda dosis, lo que permitiría revisar el esquema de vacunación y así se optimizarían recursos sin comprometer la eficacia de la inmunización.

El estudio fue realizado en personas voluntarias que trabajan en el área de la salud y liderado por investigadores del CONICET, bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los resultados fue que el 100% de las personas que participaron del estudio desarrolló anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 tras recibir el esquema completo de dos dosis de la Sputnik.

Pero también reveló que la mediana de título o cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna es ocho veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis.

"Los resultados del estudio muestran que las personas previamente expuestas al virus, que mostraron tener anticuerpos antes del inicio de la vacunación, generan una respuesta inmune humoral rápida al recibir una dosis de la vacuna Sputnik, produciendo niveles de anticuerpos similares e incluso superiores a los producidos por personas no infectadas que recibieron dos dosis de la vacuna", afirmó Andrea Gamarnik, la jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL).

Por su parte, Jorge Geffner, investigador superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS) y miembro del equipo que realizó el estudio, sostuvo: "Estos resultados sugieren que la infección previa genera memoria inmunológica que se evidencia con la primera dosis de Sputnik V produciendo niveles aumentados de anticuerpos en comparación con individuos no infectados previamente".

En la primera etapa del estudio se analizó la respuesta inmune de 142 trabajadores de la salud que se ofrecieron como voluntarios, de siete centros públicos de la Provincia de Buenos Aires, y de los cuales 22 habían estado previamente infectados.

El estudio mostró que el esquema completo de la Sputnik V indujo una respuesta humoral contra la proteína Spike del nuevo coronavirus en el 100% de voluntarios analizados en el estudio longitudinal 21 después de la segunda dosis.

"Estos resultados muestran que la respuesta humoral de memoria de personas previamente expuestas al virus es robusta y parecería ser superior a la desarrollada después de dos dosis en personas que no se enfrentaron con el virus previamente", destacó Gamarnik.

Tras la aplicación de la primera dosis de la vacuna, la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2 en el grupo con previa infección mostró una mediana en la cantidad de anticuerpos muy alta.

Tras la segunda dosis, la cantidad de anticuerpos en el grupo sin previa infección saltó de 200 a 1.600, mientras que en el grupo con previa exposición a SARS-CoV-2 no se observaron diferencias significativas tras comparar el nivel de anticuerpos después de una y dos dosis de vacuna.

Recientes trabajos con las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna han mostrado que la respuesta humoral luego de una dosis en personas con exposición previa al virus es de tal magnitud que sería posible no aplicar una segunda dosis.

Esa política fue adoptada por países como Francia y España, en ciertas franjas etarias para optimizar recursos.