El intendente Castellano abrió el período de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal

El intendente Luis Castellano brindó el mensaje de Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal correspondiente al año 2021 durante un encuentro efectuado en el recinto del sexto piso del edificio municipal, con escasa presencia de invitados de instituciones aunque con fuerte presencia de los integrantes del gabinete.

Tras la apertura de la sesión a cargo del presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, el mandatario resaltó el compromiso asumido por los integrantes del Concejo para trabajar junto con el Ejecutivo durante la pandemia, particularmente, en temas relacionados con la salud de la población.

Además, remarcó la importancia de la labor coordinada con Provincia y Nación, producto de la apertura de los canales de diálogo que permiten, en coordinación con las instituciones, seguir proyectando a Rafaela en un nuevo contexto.

El siguiente, es el discurso que ofreció Luis Castellano en el Concejo Municipal:

Como cada año, hoy estamos aquí para dar comienzo a un nuevo período legislativo. Y también, como cada año, aprovecho esta ocasión para renovar mi compromiso con la ciudadanía, con cada vecino y cada vecina de la ciudad, y para reiterar mi invitación a los y las concejalas para seguir trabajando juntos (como venimos haciendo, y como lo hemos hecho a lo largo de todo el 2020), por Rafaela, por el presente y por el futuro.

Hemos cerrado un año muy difícil, muy desafiante, que nos ha hecho repensar muchas cosas, entre ellas nuestros hábitos y nuestras certezas...que nos llevó a valorizar aún más algunos ritos, el encuentro familiar, la salud, el trabajo...

Todos y todas sabemos lo que significó el año 2020 para el mundo entero. Hemos hablado muchas veces de la profundización de las desigualdades, del agravamiento de los problemas económicos y sociales que ya veníamos atravesando como país. La incertidumbre frente a un virus desconocido, la angustia, las nuevas prácticas, las nuevas formas de relacionarnos...

También hemos hablado en muchas ocasiones acerca de cuáles fueron nuestras decisiones para enfrentar un año tan complejo.

Hubo momentos difíciles, hubo días de intensa preocupación, días (y noches) con decisiones que nos corrían de cerca, con equilibrios casi imposibles... hubo miedo, y hubo lágrimas...y en cada uno de esos momentos, mi principal objetivo, y el de todo mi equipo, lo aseguro, fue estar al lado de cada familia, que todos y cada uno tengan la certeza de que había un Estado municipal ahí, cerca, acompañándolos, haciendo el aguante, trabajando y tejiendo esperanza.

Emprendimos ese camino, gestionando en la inmediatez, en un contexto cambiante, incierto y dinámico pero también con planificación, con la mirada estratégica puesta en el mañana.

Hace ya un año, también frente a ustedes, les hablé de la importancia que tenía para nuestra ciudad contar con un gobernador y un presidente con quienes podemos aunar esfuerzos para afrontar los problemas, y la necesidad de comprometernos todos y todas en ese camino.

Hoy, un año después, reafirmo lo dicho. Fueron meses en los cuales confirmamos que la solidaridad, el compromiso y el cuidado del otro, de los otros, y el trabajo por la ciudad no pueden ser slogans publicitarios o meras frases de campaña: son y deben ser la guía de nuestras prácticas cotidianas.

Esa convicción también queda plasmada en la enorme cantidad de obras, programas, planes y políticas públicas que estamos implementando gracias a las gestiones que hoy llevamos adelante junto a los gobiernos nacional y provincial.

La creación de nuevas institucionalidades, la apertura permanente de nuevos canales de diálogo para buscar soluciones, y lo que creo, un valor que la pandemia nos ayudó a ratificar: el valor supremo de la participación ciudadana en las decisiones que construyen el presente y determinan el futuro de nuestra ciudad. Como representante de cada vecino y cada vecina rafaelina, no puedo dejar de decir que estoy orgulloso de pertenecer a una comunidad que refuerza cotidianamente la construcción y el intercambio democrático.

Queremos que este año que recién comienza sea nuestra oportunidad. La oportunidad de llevar adelante aquellos proyectos e ideas con los que iniciamos nuestra gestión, allá por diciembre del 2019. Queremos seguir construyendo juntos el presente y el futuro de la ciudad que nos merecemos, con las obras públicas que nos permiten crecer, con empleo, con educación, con calidad de vida, con desarrollo productivo y con oportunidades.

SALUD, EDUCACION, DEPORTE Y CUTURA

Es un año diferente, traemos del 2020 enseñanzas, aprendizajes y desafíos. Una de las consecuencias que ha dejado la pandemia, a partir de la imposibilidad de la asistencia presencial en las aulas, ha sido la profundización de la brecha educativa. Frente a esto, desde nuestra área de educación nos hemos propuesto trabajar fuertemente en 2 objetivos:

– Promover el derecho a la educación: garantizando el acceso, acompañando trayectorias de calidad, y trabajando en el egreso, para que cada estudiante que concluya su paso por la escolaridad, pueda también acceder a su título.

En este sentido, seguiremos llevando adelante los programas que han demostrado ser realmente exitosos, como el Seguila, el Seguila Igual, Inclusión educativa y el Vuelvo a estudiar. Este año ya hemos duplicado la cantidad de beneficiarios para dichos programas.

Igualar oportunidades es una convicción que también se plasma en nuestra política sostenida del Boleto Educativo, para que cada estudiante y cada trabajador y trabajadora de la educación pueda garantizar su acceso, su movilidad. Este año hemos adherido también Al Boleto Educativo gratuito que implementa el gobierno provincial.

Trabajamos por y para la educación, porque sabemos que no hay desarrollo posible en una sociedad que no apuesta a la educación de su gente, al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología.

– Otro de nuestros objetivos, que hoy se vuelve una condición indispensable, es el apoyo y trabajo conjunto con las instituciones educativas. A través de la ayuda económica (FAE), a través de la promoción de capacitaciones y de nuestro permanente apoyo y presencia en cada establecimiento de la ciudad.

Pero como decía antes, este no será un año como cualquier otro, nos enfrentamos a la vuelta a la presencialidad, pero la pandemia no ha terminado. Y nuestra responsabilidad como gobierno sin dudas es cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación. Por ello, me siento orgulloso de contarles que en un trabajo coordinado con los otros niveles de gobierno, en este preciso momento estamos iniciado la vacunación a docentes.

Luego de tanta incertidumbre, de los miedos que atravesamos como sociedad, hoy podemos decir con gran felicidad, que los diferentes operativos para que nuestra gente reciba su vacuna, están en pleno despliegue, con enorme eficiencia. Estamos iniciando un nuevo ciclo lectivo, con nuevas características, en el marco de una nueva normalidad. Y tenemos que trabajar, aprender y transitarlo más juntos que nunca.

Cada reclamo es legítimo, y creo profundamente en la democracia y la libertad de expresión, pero estoy convencido de que estamos en un momento en el que no hay margen para “tirar piedras”, no hay margen para que intentemos imponer posturas extremas, porque sólo podemos afrontar cada transición construyendo juntos, paulatinamente, con responsabilidad, cada paso que damos.

Y aquí también quisiera hablarles del deporte, que junto a la salud y la educación conforman los pilares fundamentales que posibilitan el desarrollo humano y colectivo.

Fortalecer las prácticas deportivas, la vida saludable, los buenos hábitos son las políticas que han caracterizado a nuestra gestión desde hace tiempo. Y seguirán siendo estas temáticas prioridades prioridades en nuestros planes de gobierno.

Generamos programas destinados a cientos de niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, como también estamos dando enormes pasos en nuestro acompañamiento a los clubes de la ciudad, fortaleciendo su integración en cada barrio y fomentando el acercamiento de los jóvenes a sus instalaciones.

En lo que respecta a la cultura, el 2021 será un año de recuperación, de reinvención, de reconstrucción.

Volveremos a realizar el Festival de Teatro, adaptándolo a las condiciones de la nueva normalidad.

Revalorizamos también el valioso trabajo que realizan las murgas y comparsas rafaelinas, y este año pudimos encontrar alternativas para que puedan mostrar su arte.

En 2020 la pandemia nos impulsó a reformular la Feria. Plaza Feria seguirá ampliándose para dar oportunidades a más emprendedores, y convertirla en un nuevo modo de vivir la plaza, ya no solo con stands, sino también con gastronomía y música, para ir convirtiéndola de a poco en un polo de atracción regional, potenciando así el turismo en nuestra ciudad.

El programa de Verano Acá ha sido (está siendo), con su intensidad, una anticipación de un 2021 de recuperación, de reencuentro. Una forma más de disfrutar y vivir nuestra ciudad.

RAFAELA EN ACCION 2021

Volveremos con el programa que es nuestro orgullo, Rafaela en acción 2021. Un programa que encarna nuestra principal ambición: estar cerca. Un programa que se ha hecho parte de nuestra cultura como ciudad, que la sociedad ha abrazado desde sus inicios.

Rafaela en Acción significa para nosotros la promoción de derechos, a través de actividades, acciones, y llegada al territorio, la integración de los diferentes barrios y sectores de la ciudad. Porque creemos en la importancia de la cercanía, creemos en la calidad de nuestros servicios y en la necesidad de trabajar diariamente en la resolución de los problemas de los vecinos.

OBRAS

Me han escuchado muchas veces valorar a la obra pública como generadora de empleo, como motor de la economía local y del desarrollo económico, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, nos brinda la posibilidad de vivir la ciudad, y de disfrutarla.

Y sí, sabemos que es así, y hoy podemos reafirmar esa convicción, porque ya empezamos a ver los efectos de dicha reactivación, y empiezan a concretarse los sueños postergados para Rafaela.

Formamos parte de un espacio político que desde sus inicios puso la planificación urbana y la obra pública en el centro de sus políticas de desarrollo. El resultado lo podemos ver en la transformación de la ciudad, en cada plaza, en sus paseos, en los barrios...

Sabemos cómo cambia la vida de las personas cuando se pavimentan e iluminan las calles cercanas a su casa, cuando se arreglan las veredas, cuando llegan las cloacas. Hemos planificado un amplio programa para la construcción y reparación de veredas, la extensión y mejora de ciclovías y ciclocarriles, para peatones, ciclistas, para una movilidad segura e inclusiva... Sabemos también el impacto que todo esto tiene en la forma de vivir la ciudad y el espacio compartido.

Para nosotros, la obra pública más importante es aquélla que cada vecino necesita. Esto significa, ni más ni menos, que hay que estar allí donde están las necesidades de nuestra gente.

Estamos en la búsqueda por llegar a aquél 100% del que hablamos al comienzo de esta nueva gestión, lograr el 100% de calles pavimentadas, el 100% de cloacas, el 100% de gas natural y de agua. Una ciudad al 100%.

Dentro de lo que consideramos obras públicas de alto impacto regional, ya podemos hablar de más del 65% de avance en la autopista Ruta Nacional Nº 34.

El acueducto, tantos años postergado, finalmente se convierte en una realidad. Logramos reactivar la obra y seguiremos avanzando para su conclusión.

Esta semana, el gobernador Omar Perotti ha firmado el contrato con la empresa que retomará la construcción del Hospital Nodal Rafaela, para su puesta en funcionamiento. Cuando hablamos de aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, creo que todos coincidimos en la importancia que tiene la salud pública, su fortalecimiento, y la responsabilidad que tenemos los funcionarios públicos para concretar obras que resultan fundamentales para el cuidado de nuestra sociedad.

Recuperamos uno de los patrimonios históricos y culturales más importantes de Rafaela y su zona, los ex Almacenes Ripamonti. Seguiremos trabajando a través de procesos participativos y democráticos para definir el futuro de ese edificio. Estamos preparando, junto a los Colegios profesionales el llamado al concurso de ideas para este nuevo espacio.

Vinculada también a esta importante obra, ya hemos presentado el proyecto de refuncionalización del área central: para que el lugar común, el que nos reúne, por el que todos pasamos, tenga las mejores condiciones. Un área central moderna e inclusiva. Este año nos proponemos iniciar con la primera etapa de remodelación de la Plaza 25 de Mayo.

Hace unos meses dimos comienzo a la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 70, entre Rafaela y la Ruta Pcial Nº 13. Esta obra la hemos reclamado en reiteradas ocasiones, junto al senador Alcides Calvo, junto a intendentes y presidentes comunales de toda nuestra región. Fue el actual gobernador de la provincia quien tuvo la decisión política de finalmente iniciar el trabajo.

Una nueva gestión, un esperado comienzo, un rumbo compartido, planificación, trabajo y estrategia.

CENTRO RECREATIVO METROPOLITANO LA ESTACION

Las y los jóvenes han pasado también un año muy duro, particularmente difícil... y somos conscientes de ello. Queremos que el 2021 sea diferente, que sea una año que nos invite a soñar encuentros, diversión, oportunidades, de disfrute de la ciudad.

Hace 2 días exactamente abrimos los sobres correspondientes a la licitación para la concreción de una de las obras más esperadas y más potentes de este año. Vamos a construir el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”, allí en los galpones del viejo ferrocarril. Un lugar donde todos y todas podremos encontrarnos. Pensado para las juventudes, para que sean ellos y ellas quienes llenen ese espacio de sentido, de colores, de música.

Pero es un proyecto mucho más ambicioso, mucho más grande, que se completa con la Plaza Sensorial que dará la bienvenida al predio, con remodelaciones en el parque de los eucaliptus, con veredas nuevas para la circulación, con más iluminación, forestación, un espacio revitalizado, recuperado, reconstruido para nosotros, para todos.

Un centro recreativo metropolitano, que nos permita seguir fortaleciéndonos como polo de atracción turística, que nos conecte con la región, que reafirme nuestros orígenes, nuestra identidad y nuestra cultura.

TRANSPORTE

Somos una ciudad que crece, que se expande, y así también surge la necesidad de ir adecuando nuestros servicios a nuevas demandas.

Durante el 2020, el transporte público se vio suspendido. Sin embargo, aprovechamos ese impasse en su utilización para mejorar nuestras unidades, para volver con un transporte público de calidad, con un mejor servicio y en el cual sean contemplados y cumplidos al 100% los protocolos de cuidados indispensables en medio de una pandemia, tanto para nuestros chóferes como para las y los usuarios.

Hemos adquirido dos nuevas unidades, robusteciendo nuestra flota municipal y trabajando para conectar a toda la ciudad, hemos dotado a cada unidad con 4 cámaras, trabajando también en la prevención en seguridad.

Nuevamente, nuestros valores y convicciones transformados en una realidad efectiva: derechos, cercanía, Estado presente, inteligente, capaz de escuchar a nuestra gente, entender sus necesidades y trabajar para resolverlas.

DESARROLLO PRODUCTIVO

Cuando, a principios del 2020, se ponía en debate público si el Estado debía priorizar la economía o si debía poner en primer lugar la salud, nosotros sabíamos que ese era un debate

inconducente. Formamos parte de un gobierno que siempre ha trabajado en el fortalecimiento

del desarrollo productivo.

Aún en medio de lo que nos tocó enfrentar aquellos primeros meses, nunca dejamos de sostener nuestra economía, apoyando a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. Pero hoy, con un panorama mucho más claro que nos ha permitido llevar adelante nuestro programa de gobierno, podemos contarles que las obras destinadas a mejorar y multiplicar la infraestructura para el área industrial ya han llegado a Rafaela, y que significan un enorme respaldo al desarrollo económico de nuestro territorio.

La pavimentación de los caminos 5 y 6 del área industrial, también de sus calles internas, la renovación de luminarias que pasarán a ser LED, la red interna de gas natural, la instalación de cámaras de seguridad, el tendido de fibra óptica, la reciente inauguración de un destacamento de bomberos allí... todo esto forma parte de un proyecto que ya se encuentra en marcha y que ampliará y mejorará considerablemente todo ese sector. Luego de 16 años, Rafaela vuelve a recibir inversión nacional y provincial para la infraestructura industrial.

También hemos iniciado las gestiones para un estudio hídrico para nuevo suelo industrial...Ayer firmé la cesión de 2,5 ha, terrenos que serán destinados a la construcción del Parque Logístico para el Comercio Exterior.

Esta misma semana, el gobierno provincial puso en marcha el Plan de Caminos Rurales, que mejorará enormemente la conectividad del sector, favoreciendo la producción agropecuaria.

Y seguiremos acompañando con los múltiples programas que venimos ofreciendo, a las y los emprendedores de la ciudad, fortaleciendo sus emprendimientos, sosteniendo sus sueños y transformando, junto a cada uno de ellos, esos sueños en realidades.

EMPLEO

Hablar de desarrollo productivo es hablar de empleo, de acceso al empleo, de más y mejor trabajo.

Sabemos las dificultades que hoy enfrentan todas las economías del mundo. Sabemos que Argentina no es la excepción, pero también sabemos que la reactivación económica que se da a partir de la obra pública, de la inversión constante para el desarrollo territorial, es también poner el centro de nuestra acción en el trabajo, en las y los trabajadores, la mejora de la empleabilidad, y a través de ello, la construcción de proyectos de vida, de futuros, de oportunidades...

El año pasado pusimos en marcha el Plan Trayectorias, que tiene como principal objetivo mejorar la empleabilidad de aquellos jóvenes que no han tenido oportunidades de formación.

Nuestra tarea es acompañarlos, generando nexos con instituciones intermedias de la ciudad y posibilitando ese ingreso al mundo del trabajo y la formación.

Iniciamos el Plan de 1500 jóvenes capacitados, que a través de diversos programas locales, provinciales y nacionales, nos permiten hoy abordar con todos nuestros recursos y esfuerzos, la problemática que afecta a muchos jóvenes a la hora de salir a buscar trabajo.

SEGURIDAD

No puedo dejar de hacer mención, en esta apertura, a una de las principales temáticas que preocupa a nuestros vecinos y vecinas: la Seguridad.

A partir del cambio de administración provincial, podemos decir que finalmente nuestros reclamos, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades son escuchadas por quienes deben dar respuesta.

Sabemos que no es suficiente, por eso hemos iniciado numerosas gestiones que nos permiten hablar hoy de un importante fortalecimiento al cuerpo policial, al Comando Unificado, y a nuestra Guardia Urbana, que sigue siendo un orgullo para este gobierno, pero también para la ciudad.

Observamos hoy una policía más presente, más cercana a la gente, con mayores patrullajes y aunque, claro, el delito no se ha extinguido, sabemos que vamos por un buen camino, trabajando articuladamente, profundizando la prevención y con respuesta del Estado provincial. Son procesos que llevan tiempo, que deben ser progresivos, pero lo importante es saber que estamos en funcionamiento y pudiendo recuperar el abandono que se generó durante 12 años en esta temática.

Existen elementos que en el corto plazo se han implementado y sin ninguna duda marcan una estrategia de trabajo, como la Policía de Acción Táctica (PAT) en Rafaela, la incorporación de agentes en el Centro de Monitoreo, el trabajo de los Pumas en la seguridad del área rural, el programa Ojos en Alerta, nuevas cámaras de seguridad, entre tantas otras.

Este año seguiremos fortaleciendo nuestra Guardia Urbana, a través de la incorporación de más agentes y capacitación permanente de todo el equipo.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad creó La Mesa de Coordinación Institucional en Gobiernos locales, cambiando íntegramente la lógica con la cual se abordaba la seguridad provincial. Se trata de un nuevo paradigma, se ha pasado de la lógica del deslinde de la responsabilidad a la lógica de la conducción, coordinación y articulación, tanto simbólica como operativa.

En ese marco se crearon la Mesa de seguridad rural, los Foros de seguridad vecinal, la Mesa de estaciones de servicio, de minoridad en conflicto con la ley penal, la Mesa de seguridad con paseos comerciales, la Mesa de trabajo conjunto entre el MPA (Ministerio Público de la Acusación), Fiscalía Federal, Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Rafaela.

Y hace unas semanas llevamos adelante la primera mesa de Seguridad Local con perspectivas de Género, para dar voz y participación a las mujeres y disidencias en materia de seguridad pública.

Este es un nuevo espacio de participación y trabajo con perspectiva de género en temas de seguridad, un espacio que celebramos, pero que entendemos, debe marcarnos el camino para seguir profundizando en políticas públicas que atiendan la compleja problemática que significa para nuestra sociedad, no sólo la violencia de género sino también la discriminación y la desigualdad.

Queremos escuchar a las mujeres y conocer la forma en que se relacionan con la ciudad, sus temores y necesidades...y convocarlas a transformar urgentemente esa realidad que nos afecta a todos y todas.



Por todo lo dicho hasta aquí, por todo lo que comunicamos a diario, por todos los planes, proyectos, obras y programas que se condensan en el calendario del año que iniciamos, quiero compartir con ustedes una certeza: Rafaela avanza, Rafaela crece, Rafaela tiene presente y construye futuro.

Rafaela es una ciudad en acción.

No quiero despedirme sin antes reiterar, una vez más, mi enorme agradecimiento a nuestra comunidad, a cada rafaelino, a cada rafaelina, por su aporte inconmensurable en lo que significó el año 2020 para la sociedad en su conjunto. Agradecerles la solidaridad, el compromiso, el esfuerzo, la paciencia.

Nada de esto resultó una sorpresa para mí, porque conozco a nuestra gente, sé de qué estamos hechos y sé de qué somos capaces.

Tenemos una oportunidad de trabajar juntos para reconstruir los sectores que se vieron más afectados, una oportunidad para involucrarnos todos y todas en la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes...

Tenemos la oportunidad de afianzar nuestros lazos como comunidad, de seguir construyendo un futuro para nosotros y para los que vienen...

Y tenemos, estoy convencido, el deber y la responsabilidad de aportar en esa construcción, con esperanza, con trabajo y con decisión.

Gracias nuevamente.