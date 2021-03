Fierros, Justicia e Historia Deportes 04 de marzo de 2021 Redacción Por Víctor Hugo Fux acaba de presentar su libro destinado a evocar la realización de las "300 Millas Indy" de Rafaela en el cincuentenario de una epopeya nuestra.

PORTADA. El libro presentado el último sábado. AUTOR. El periodista rafaelino Víctor Hugo Fux.

Por Edgardo Peretti



El amigo acaba de presentar una obra literaria. El periodista ha llegado, por mérito propio, a las páginas de los apuros lentos y las ansiedades inconclusas, como es la literatura.

Medio siglo de periodismo y una trayectoria que abarca todas las disciplinas en distintos momentos cimentan su carrera, ductilidad que se apoya en una intelectualidad de procesos abarcativos alimentados en el interés personal y ejercitado en salas de redacción, estudios de TV y micrófonos de toda laya.

A eso le agregamos una notable cantidad de honestidad (personal y material, por si hace falta aclararlo) y tenemos el soporte necesario para definir al ser humano y poder adentrarnos en su obra.

Quizás haga falta marcar un detalle que no es menor: es un hombre querido por todos que se apoya en su conducta y en su familia. Eso es un capital que suele acrecentar a diario.

Quizás ahora podamos tratar de ver la obra. Para no agotar paciencias, comenzaremos por una lectura de este trabajo -de excelente presentación material, por cierto- que podríamos dividir en tres partes.

La primera es la justicia que VHF concreta con una historia que es parte importante de la ciudad, que estaba allí, que muchos la contaban, que otros tantos fabulaban y una incierta cantidad de acreedores de los hechos nuestros ignoraban.

Aquella epopeya, como bien la define el autor, no fue un día, ni una semana; fueron muchas jornadas de dirigentes de Atlético y de toda la ciudad. Nadie quedó al margen y se hizo contra viento y marea, ante la indiferencia de la capital del país (y hasta con desdén peyorativo), pero con el aporte de todos los estratos de la sociedad de aquella pequeña ciudad de poco más de cincuenta mil habitantes que se atrevió a traer por primera vez un espectáculo que sólo se podía ver en el norte del continente; ni Europa, ni Asia, ni la Luna, solo en EE. UU. y Canadá.

Como afirmé hace unos días en el mismo escenario de los hechos, el autódromo, Rafaela concretó el acontecimiento deportivo más federal de la historia del siglo XX en Argentina. Esta evocación es justicia pura.

Los fierros son otra cosa. El trabajo contiene una detallada, milimétrica diría, composición de nombres, autos, marcas. Motores, tiempos y todas esas cosas que tienen que ver con las carreras. No faltan fotografías, testimonios y experiencias. Hasta pareciese que se siente el inconfundible sonido de los motores, eso que por estos lares se menciona como "música".

No escapó a la mención del escriba, que le puso su habitual pasión a la tarea, apoyándose en archivos e historias de los que quedan, el citar a los que aún transitan por estos planos, como el querido Carlos Pairetti.

El libro no se limita a enumerar un tramo de tiempo, cuenta la historia del automovilismo propio y proyecta antecedentes que terminaron por solventar la epopeya. Los que fueron en aquella jornada al óvalo, especialmente los que eran jóvenes, se sienten en un viaje al país de los grandes sueños realizados y eso es mérito de Víctor Hugo Fux quien lo logra con su solvencia de redacción y la minuciosidad de su método.

Adrede, he dejado la historia para el final. En realidad, el significado de la misma, que se concreta, se materializa, en un escenario propio como lo fue el autódromo, donde se presentó el pasado sábado ante una multitud de "fierreros", empresarios, pilotos, periodistas, etc.; todo ello como un grupo de locos soñadores que se sintieron parte de un mundo que nunca se detuvo en cincuenta años.

Afortunadamente, los poetas se podrán seguir nutriendo de ese sitio mágico y atrapante.

Señores, pongan en marcha sus motores!!!



"300 Indy - Historia de una Epopeya" - Fux, Víctor Hugo - 160 págs. - Primera edición. ArtePrint Impresos. Diseño de Tapa: Rolando Omar Gouiric. Diagramación y armado: Hugo Giorgetti - Rafaela 2021.