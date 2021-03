"Me sedujo sumarme a este equipo de trabajo" Deportes 04 de marzo de 2021 Redacción Por Tras confirmarse su arribo a Ben Hur para dirigir el equipo en la Liga Rafaelina, Maximiliano Barbero se mostró muy contento. Carlos Trullet seguirá en el Club.

FOTO PRENSA BEN HUR NUEVO DESAFIO. Barbero, de 34 años, asumirá el martes. REUNION DE TRABAJO. El nuevo DT liguista junto a Bessone, Rubén Rossi y Trullet.

Este miércoles Ben Hur confirmó la contratación de Maximiliano Barbero para dirigir el equipo de la Liga Rafaelina, pero también la continuidad de Carlos Trullet en la institución. El ex DT de 9 de Julio y Brown de San Vicente asumirá el próximo martes a las 18.30, con César Bessone como preparador físico y Adrián Acosta como ayudante de campo. Trullet seguirá siendo el referente máximo en el área técnica y dirigirá en la próxima competencia del Consejo Federal, donde Barbero será su principal colaborador.

Sobre cómo se dio esta vinculación y nuevo desafío deportivo, Barbero expresó a LA OPINION que "ayer (por el martes) me llamó Adrián Zenklusen. El ya había hablado con Carlos Trullet y le había manifestado la idea a seguir. Me ofreció la posibilidad de dirigir la Liga, me sedujo sumarme a este equipo de trabajo".

Quien fuera jugador de la BH en divisiones inferiores durante casi siete años, desde 2001 a 2007 y llegando a la primera local, expresó que "esta llegada implica seguir creciendo en la profesión, sobre todo al lado de Carlos Trullet", y en cuanto a la conformación del plantel, acotó que "en estos días lo vamos a ir viendo. Hay que ver qué jugadores vamos a seguir contando del Regional y posibles refuerzos".

Asimismo, también hizo referencia que una parte de sus objetivos y esta nueva etapa pasa por "seguir proyectando los chicos del club".

Finalmente, consultado sobre sus últimos procesos, mencionó que en "Brown el alejamiento fue más que nada una decisión personal, debido a los viajes, ya que también tengo que viajar a mi pueblo (Aurelia) por trabajo. También influyó que ya no continuó Iván Juárez (era el Coordinador)".

Barbero fue en los últimos meses también requerido por 9 de Julio, previo a la llegada de Pablo Bonaveri. En cuanto a esa negociación, reconoció que "estuvimos dialogando, pero consideré que no era el momento de volver al Club".

El debut del Lobo en la temporada liguista será el domingo 21 de marzo, visitando a Libertad de Sunchales. El estreno en condición de local será en la segunda jornada, frente a Argentino Quilmes.