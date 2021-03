Debido a una lesión, Mayco no estará con Jaguares XV Deportes 04 de marzo de 2021 Redacción Por RUGBY, SUPERLIGA AMERICANA

FOTO JAGUARES ENTRENANDO. El rafaelino pudo realizar fundamentalmente la parte física.

El entrenador de la franquicia Jaguares XV, Ignacio Fernández Lobbe, confirmó este miércoles el plantel de 30 jugadores que representarán a la Argentina en la Superliga Americana de Rugby, que comenzará el próximo 16 de marzo. Entre los designados, hay seis jugadores que formaron parte del seleccionado nacional: Sebastián Cancelliere, Lautaro Bavaro, Francisco Gorrissen, Felipe Ezcurra, Juan Pablo Zeiss y Santiago Chocobares, y hay cuatro que fueron convocados por el entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, para el último Tri Nations pero no vieron acción: Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Rodrigo Fernández Criado y Tomás Albornoz.

Entre las ausencias se destacan los nombres de Javier Ortega Desio, Javier Díaz y el rafaelino Mayco Vivas, todos reciente presencia en Los Pumas.

Sobre la ausencia de uno de los pilares de mayor crecimiento en los últimos años, y a diferencia de Javier Ortega Desio, quien fue excluido por una decisión del entrenador, el caso de Vivas es diferente: "Se estuvo entrenando con nosotros, haciendo mucho la parte física. Está con unas dolencias a nivel cervical y el área médica me informó que no iba a poder estar apto al cien por cien para jugar rugby y es por eso no integra la lista", explicó Fernández Lobbe sobre el jugador surgido del CRAR.

El pilar de 22 años debutó con Los Pumas en 2019 y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Japón. Suma 12 tests al máximo nivel, de los cuales comenzó desde el banco en 10 oportunidades. Además, tuvo un gran comienzo en Jaguares de la mano de Gonzalo Quesada antes de la pandemia que cortó el torneo.

Jaguares XV disputará la competencia a desarrollarse en Santiago de Chile, Valparaíso y Montevideo junto a Peñarol (Uruguay), Olimpia Lions (Paraguay), Cobras (Brasil), Selknam (Chile) y Cafeteros Pro (Colombia).

El plantel está compuesto por los siguientes jugadores: Tomás Albornoz, Lautaro Bavaro, Tomás Bernasconi, Martín Cancelliere, Sebastián Cancelliere, Teo Castiglioni, Juan Pablo Castro, Santiago Chocobares, Tomás Cubilla, Juan Bautista Daireaux, Martín Elías, Felipe Ezcurra (capitán), Rodrigo Fernández Criado, Juan Martín González. Francisco Gorrissen (subcapitán), Federico Gutiérrez, Rafael Iriarte, Francisco Minervino, Franco Molina, Joaquín Oviedo, Gerónimo Prisciantelli, Ignacio Ruiz, Santiago Ruiz, Beltrán Salese, Joel Sclavi, Agustín Segura, Luciano Torres, Martín Vaca, Federico Wegrzyn y Juan Pablo Zeiss.