Otra vez detuvieron a lisiado: esta vez molestaba a rafaelinos

(Por Rubén A. Armando). - Tal lo dado a conocer oportunamente por LA OPINION, en noviembre del pasado año Rodrigo G. en la calle Moreno -cerca de la plaza 25 de Mayo- causó problemas mientras solicitaba dinero y cuando le era negado respondía con agresividad.

Así las cosas, se generó una discusión con un vecino, y dicho sujeto le aplicó un golpe de puño en el rostro, causándole a la víctima un corte en una ceja.

Por entonces la Policía secuestró un recipiente con pegamento.

Semanas después, en la esquina de 25 de Mayo y Moreno trató de robarle dos peras a un vecino, que las había dejado atadas a un poste, antes de ingresar al cajero de una entidad bancaria.

Y nuevamente fue detenido.

Tiempo más tarde, en la jornada del pasado 31 de enero en la calle San Martín, entre sus similares Lavalle y Alvear, se detuvo a Rodrigo G. por ocasionar molestias en el contexto de un altercado con otra persona.

Por entonces, hubo corridas, discusiones y una menor, hija del sujeto de mención, rompió en llanto en un episodio que generó los más variados comentarios, no solo entre quienes observaron el despliegue policíaco, sino también de quienes a través de videos registrados por ocasionales testigos, dieron cuenta de lo sucedido.

Posteriormente, en Tribunales se determinó que quede bajo la tutela de un familiar, comprometiéndose a estar lejos de una adicción a estupefacientes, y a no generar más disturbios.

Lo aconsejado, literalmente cayó en un cesto de residuos.

Porque semanas más tarde, resultó autor de un hecho delictivo en una vivienda de la calle Italia, al momento que inhalaba el contenido de una bolsa que resguardaba pegamento.

En dicha ocasión, con fines de robo destrozó la cerradura de una puerta, y cuando fue descubierto por el dueño de casa lo amenazó con que lo apuñalaría.

Finalmente, se dio a la fuga sin ocasionar lesiones a persona alguna.



NUEVAMENTE EN

PROBLEMAS

En la mañana de ayer, Rodrigo G. fue nuevamente detenido.

Ocurrió cercana la hora 11 en el bulevar Lehmann, entre Salva y Chile.

De acuerdo a una denuncia, se hallaba molestando a quienes transitaban por dicho sector ciudadano, y lo hacía mediante provocaciones e insultos, de acuerdo a lo comentado a este medio por fuente segura.



¿HASTA CUANDO?

Es lo que se pregunta la ciudadanía en general, por lo que viene haciendo Rodrigo G.

Resulta evidente que tanto los Estados local y provincial no encuentran la solución, a este caso registrado en un escenario que tiene como principal actor a un individuo que exhibiría un determinado problema de entendimiento, sumado a una adicción que evidentemente no logra superar.



CONTENCION

La realidad indica que se debe encontrar una rápida y definitiva solución.

Porque para nada sirven las intervenciones superficiales mediante la colocación de apósitos, por lo que -figurativamente hablando- sin mayores contemplaciones en la operación se debe ir hasta el hueso.



FINALMENTE

FUE LIBERADO

Sobre lo ocurrido en la mañana de ayer, LA OPINION pudo conocer mediante el concurso de fuente calificada, que agentes del Comando Radioeléctrico de la UR V de Policía, fueron informados sobre que frente a un local comercial del bulevar Lehmann un sujeto molestaba a los clientes, mientras inhalaba pegamento.

Consecuentemente, se detuvo a Rodrigo Emiliano G., de 29 años de edad y residencia en la calle P.N. Corti al 900, y se lo trasladó hasta la sede de la Seccional 2ª, a los fines que determina la ley.

Dos horas después, tras ser notificado de haber cometido una infracción, se retiró de la mencionada unidad de orden público.