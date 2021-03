Merced a varios factores la maquinaria agrícola apuesta a muy buenas ventas

Néstor Cestari, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), estimó que 2021 será otro año con buenas ventas, y por ende producción, para las compañías argentinas que operan en este rubro.

“Si no sucede nada raro, estaremos teniendo un buen año, porque hay buenos precios de los cereales, porque el clima acompañó en gran parte del país y porque creemos que van a salir los créditos en bancos oficiales y privados a tasas interesantes”, indicó Cestari en un comunicado que dio a conocer CAFMA.



2020 MUY BUENO

Según el industrial bonaerense, “el año pasado fue muy bueno, con ventas que superaron en un 30 por ciento al año anterior, y en 2021 la gente está animada y el productor tiene que cambiar mucha maquinaria, así que hay muchas expectativas”.

Para acompañar a esta demanda, muchos industriales proyectan renovar equipamiento y mejorar la infraestructura. “Para eso estamos pidiendo líneas de crédito específicas. Nos están escuchando porque estamos proponiendo trabajo, incrementar personal y ofrecer empleo estable como hace tiempo que no se tenía”, subrayó el dirigente según información brindada por Agrovoz.



EN MATERIA DE

APUESTAS

Otra de las apuestas en seguir avanzando en el comercio exterior, para lo cual CAFMA está trabajando activamente en desarrollar nuevos mercados y acompañar a las empresas que ya están exportando a diversos países.

Sobre este punto, Cestari destacó el apoyo de la Cancillería argentina, con el equipo de Jorge Nemes y Pablo Sívori, que gestionaron muchas reuniones y están brindando toda su colaboración.



OPTIMISMO EN

LAS PROVINCIAS

Las buenas perspectivas a nivel nacional se condicen con la percepción que tienen los presidentes de las asociaciones que nuclean a los industriales de las principales provincias fabricantes.

“Tenemos las mejores expectativas respecto a las ventas, porque la demanda sigue. Las fábricas están reinvirtiendo, buscando acceso a nuevas tecnologías, a una mayor eficiencia de la producción. En comercio exterior, los grupos exportadores están trabajando sobre Rusia y Colombia”, indicó Luciana Mengo, presidenta de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC).

Según Mengo, este objetivo de internacionalización va atado “no sólo a despachar las máquinas, sino a estar presentes en otros países con posventa, técnicos, reparaciones, asesoramiento”.

Del mismo modo, Rubén Georgi, titular de la Asociación Santafesina de Industriales de la Maquinaria Agrícola (Asima), puntualizó: “estamos bien vendidos, con buenos precios para los granos, con buenas lluvias en las áreas cultivables. Si los bancos nos siguen acompañando con tasas acordes para la financiación de maquinaria, creemos que va a ser un buen año. Muchas empresas están en proceso de ampliación, renovación de equipos, mejoras de procesos, y muchos en etapa de evaluación, con buenas expectativas hacia futuro”.

También coincidió Hernán Zubeldía, al frente de la institución denominada Maquinaria Agrícola de Buenos Aires (Magriba). “Venimos de un buen año, más allá de los problemas con las entregas de insumos y agropartes. Si no hay ninguna medida en contra, y los bancos siguen ofreciendo tasas adecuadas, hay buenas perspectivas para 2021. Muchas empresas están analizando incorporar más procesos dentro de las fábricas dado que hoy nuestros proveedores no cumplen las expectativas que necesitamos los industriales”, evaluó.

Además, mencionó que el escollo que están sufriendo las fábricas es “buenos créditos para vender, pero no para invertir. Y las falencias de entrega de partes impulsa a acelerar las inversiones para suplirlas”.



LEY DE MAQUINARIA

AGRICOLA

Por otro lado, Cestari se refirió al proyecto de una Ley de Maquinaria Agrícola que están impulsando los fabricantes argentinos a través de Cafma y de las Cámaras provinciales: Afamac, en Córdoba; Asima, en Santa Fe; y Magriba, en Buenos Aires.

Las autoridades estas entidades ya fueron recibidas por los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; y de Córdoba, Juan Schiaretti. Mientras tanto, se espera una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kiciloff.

La definición de producto nacional, contemplada en el proyecto, es el punto de partida para ciertas diferenciaciones en materia financiera e impositiva.

“Pedimos un sistema espejo, como tienen Brasil y otros países, donde a la máquina nacional se le dan ciertos beneficios que no se le dan a la máquina importada, como reintegros y líneas de crédito para la compra”, explicó Cestari,

“En Argentina los bancos nacionales no discriminan entre maquinaria nacional, o ensamblada en el país con piezas importadas a la hora de dar un crédito. Es muy importante la diferencia porque para fabricar se emplea más gente y también se brinda más trabajo en forma indirecta”, añadió.