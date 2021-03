Convocan a muestra de arte alienígena que luego será exhibida en Rafaela

En nombre de MACA(Muestra de Arte y Cultura Alienígena) y Café Ufológico Rosario,se lanzó una invitación a la convocatoria, muestra y concurso “Postales de Otros Mundos” que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe a través de un subsidio de la Convocatoria 2020.

“Postales de Otros Mundos” busca incentivar la producción artística a través de la temática ufológica, alienígena, extraterrestre y la idea de lo extraño, abriendo la puerta a universos fantásticos provenientes de la imaginación, mitos, leyendas y teorías que abonan un campo rico en posibilidades creativas.



“Postales de Otros Mundos”. Convocatoria 2021





Bases y condiciones de participación.



¿De qué se trata Postales de Otros Mundos?



“Postales de Otros Mundos” es una convocatoria para una muestra de artes visuales relacionada con la temática ufológica, extraterrestre y el concepto de lo alienígena (lo extraño).

Organizan: MACA (Muestra de Arte y Cultura Alienígena) y Café Ufológico Rosario.

Realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Convocatoria 2020.





Formato de las obras:



El formato de las obras es “postal de correo” (15x9cm). Se podrá participar con una sola obra por persona o grupo, presentando una versión digital y dos copias impresas en papel de espesor superior a 200 grs, cartulina, papel fotográfico o cualquier soporte que permita su envío por correo postal en sobres.

A los efectos de permitir el montaje sobre muros opacos y superficies verticales sin transparencia, se sugiere sólo trabajar el frente de la postal, dejando el dorso para el título de la obra, textos (opcional) y datos personales.





Premios:



Habrá 2 (dos) premios incentivo de $10.000 (pesos diez mil) cada uno. Serán otorgados luego de la elección que realizará un jurado convocado especialmente para la ocasión.

El anuncio de las obras ganadoras se realizará a partir del 14 de abril de 2021 a través de las redes sociales de MACA.





Exposición:



“Postales de Otros Mundos” tendrá dos instancias de exposición.



Formato digital: Se presentará en internet a través de la página web de MACA (Muestra de Arte y Cultura Alienígena) y sus redes sociales. Fecha de exposición: a partir del 14 de abril de 2021

Formato material como muestra presencial itinerante en Rafaela y Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. Las fechas de habilitación de las muestras serán comunicadas más adelante.

Se expondrán todos los trabajos enviados aunque MACA se reserva el derecho de admisión de obras sólo en casos en los que su contenido sea ofensivo o vejatorio.

Cierre de la convocatoria: 26 de marzo de 2021. Las versiones digitales se recibirán sólo hasta esa fecha. En el caso de los envíos de obras impresas a través de correo postal, sólo se aceptarán aquellas cuyo matasellos no indique fecha posterior al 26 de marzo de 2021.



¿Quiénes pueden participar?



Podrán participar en la convocatoria todas aquellas personas que adapten su trabajo al formato requerido, abriéndose la posibilidad a diversas propuestas que vengan del mundo de las artes visuales bidimensionales: dibujo, pintura, grabado, collage, fotografía, diseño, diseño gráfico, artes digitales, letras y cualquier otro arte que permita su registro en postales impresas.

La convocatoria es para todas las edades, aunque sólo podrán recibir los premios estímulo personas mayores de 18 años o grupos en los que haya un representante mayor de edad.

La participación puede ser individual o grupal.



Condiciones para la participación y envío de las obras:



Cada participante o grupo podrá enviar sólo 1 (una) obra. Se aceptarán como obra única dípticos, trípticos o polípticos siempre y cuando conserven unidad formal, temática o de estilo.

En ningún caso se expondrán o recibirán obras originales. Sólo se exhibirán copias (una digital y dos impresas). Las copias no serán devueltas. Cada artista, al aceptar estas condiciones, las cederá a MACA para formar parte de las exposiciones de carácter presencial en salas de las ciudades de Rafaela y Rosario, considerando la posibilidad de itinerancia en otras localidades en un futuro. Les artistas participantes se comprometen a enviar sólo obras de su autoría, pudiendo trabajar en forma individual o grupal.

Las personas e instituciones organizadoras de Postales de Otros Mundos no se harán responsables por plagio total o parcial de obras, quedando a cargo de cada participante los aspectos legales inherentes a autoría de la obra enviada.

Para participar de Postales de Otros Mundos es obligatorio el envío de una copia digital y dos impresas de la obra.

No se aceptarán obras enmarcadas o realizadas con materiales frágiles. Ténganse en cuenta la capacidad de envío en sobres a través de correo postal.

Se sugiere no incorporar elementos tridimensionales o con un espesor superior a 3 milímetros.

Quienes participen de la convocatoria se harán cargo de los gastos de impresión y envío de obra, quedando bajo su responsabilidad la seguridad o recaudos necesarios para que lleguen en tiempo y forma al destinatario. MACA no se hará responsable de deterioro parcial o total, pérdidas o extravíos de obras antes de la recepción de las mismas.

Los y las participantes donarán a MACA las copias de sus trabajos y cederán asimismo todos los derechos de reproducción de la obra para fines de difusión cultural en cualquier formato.





¿Cómo participar?



Una vez realizada y digitalizada la obra:

Completar el formulario con tus datos adjuntando copia digital de tu trabajo en formato 15 x 9 cm con una resolución mínima de 300ppp.

Tipo de archivo: JPG.

Recepción hasta el 26 de marzo de 2021.

Enviar por correo postal dos copias impresas y recortadas en papel de 200 grs o superior, cartulina, papel fotográfico o cualquier otro material con un espesor similar o superior al indicado.

Al dorso de cada copia impresa colocar Nombre, Apellido, Seudónimo (opcional) lugar de origen y título de la obra. Se pueden agregar textos creativos (opcional).

Datos para el sobre: “Postales de Otros Mundos”. Luis Acosta. Eduardo Oliber 730. Rafaela, Santa Fe, Argentina. C.P. 2300

No se aceptarán obras cuyo matasellos indique fecha posterior al cierre de la convocatoria.



Formulario de Inscripción y envío de obras digitales:



https://forms.gle/rX9kbGxeet1dpoNL7





Consultas:



Escribinos a: [email protected]



Información y redes sociales de MACA (Muestra de Arte y Cultura Alienígena)



https://maca-artealienigena.wixsite.com/maca-artealienigena/postales-de-otros-mundos



Facebook: https://www.facebook.com/Muestra-Arte-y-Cultura-Alien%C3%ADgena-1715785945384919



Instagram:



https://www.instagram.com/maca.artealienigena/



Café Ufológico Rosario



https://www.facebook.com/CafeUfologicoRosario