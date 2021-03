La comunidad de negocios reclama por inseguridad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En un informe de prensa difundido por el Centro Comercial, Industrial y de la Producción se hizo saber que la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe (FE.CE.CO.) adhiere al reclamo de los productores rurales de una vasta zona de nuestra provincia relacionado con la creciente actividad delictiva que se está padeciendo en la región.

El incremento de los hechos y la apertura del abanico de variantes de ilícitos están impactando fuertemente no solo en el capital de trabajo sino también en el ánimo de quienes desarrollan la actividad.

El abigeato, faenamiento, el robo de elementos de trabajo y el ataque a las propiedades se han convertido en una pesadilla para los productores que no dudan que bandas organizadas son las que asolan en la región causando graves perjuicios económicos que amedrentan a los trabajadores rurales.

Si bien se han realizado gestiones ante las autoridades policiales y judiciales las respuestas no han sido satisfactorias argumentando falta de medios, movilidad, efectivos, extensión de la zona a cubrir, en el primero de los casos y similares respuestas por parte de las fiscalías y el MPA.

El Sector Comercio y Servicios se solidariza con los productores rurales haciendo propio el mismo reclamo, solicitando al Sr. Gobernador arbitre las medidas y acciones necesarias para dotar a la guardia rural y al sistema judicial de los elementos imprescindibles para delinear estrategias que protejan a quienes con su trabajo, esfuerzo y compromiso apuestan a la actividad rural, que, por otro lado es una de las grandes contribuyentes al fisco provincial, sosteniendo con sus aportes el sistema del cual requiere, en estos difíciles momentos, su dedicación y protección.

La nota lleva la firma de Jorge Chiabrando y Eduardo Taborda vicepresidencia Regional FECECO presidente FECECO

Documento que cuenta con la adhesión de las siguientes instituciones:

Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales.

Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Arrufó.

Centro Comercial, Industrial, Rural y de Servicios de Ceres.

Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Humberto Primo.

Centro Comercial de San Cristóbal.

Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de San Guillermo.

Centro Económico de Suardi.

Cámara de Empresarios de Tostado.

Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Villa Trinidad.