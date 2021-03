Fernández quiere ser el presidente de la unidad

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Alberto Fernández aseguró ayer que quiere ser "el presidente que una a los argentinos", pero remarcó que no puede ser "la unidad de unos pocos" sino la de "los 45 millones" de habitantes. "Nada quiero más en el mundo que ser el presidente que una a los argentinos, pero no declamando que queremos seguridad y olvidando el plan de radarización. Quiero unir a una Argentina que trabaje más allá de banderías políticas", indicó el jefe de Estado, al encabezar la firma de un convenio para el desarrollo de radares 3D en INVAP, en la ciudad de Bariloche.

En ese marco, el jefe de Estado lanzó un mensaje a la oposición y advirtió: "Tenemos que precavernos de los que declaman la unidad pero la unidad sólo de unos pocos. Esa unidad que deja afuera a millones de argentinos. Vamos a hacer un país que ampare a los 45 millones de argentinos".

"Hay quienes piensan la Argentina para unos pocos y quienes pensamos la Argentina para todos. No digo que sólo los peronistas pensamos la Argentina para todos. Arabela Carreras no es peronista y quiere una Argentina para todos. El gobernador de Corrientes es radical y quiere una Argentina para todos", recalcó el mandatario nacional.

A la vez, destacó el valor de la ciencia y la tecnología nacional y aseguró que "en el mundo" a la Argentina la conocen "por el INVAP".

El Presidente encabezó junto a su ministro de Defensa, Agustín Rossi, el acto de firma de un convenio para reactivar la fabricación de radares de nueva generación (RPA 200) que se incorporarán al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica).

Por su parte, Rossi resaltó que "sólo 15 países en el mundo acceden a la tecnología de radar: no solamente es un proceso de sustitución de importaciones, sino también de creación de valor".

Fernández fue recibido pasadas las 12:00 en el Aeropuerto de San Carlos de Bariloche por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el intendente local, Gustavo Gennuso.

Acto seguido, recorrió las instalaciones del RPA-240 que se encuentra en las afueras de la estación aérea y observó el funcionamiento del radar 3D.

La firma del convenio mencionado implica la fabricación de cinco nuevas unidades del Radar Primario Argentino 200 (RPA 200), con una inversión de 9.200 millones de pesos y cuyo destinos serán las ciudades de Rio Grande (Tierra del Fuego); Posadas (Misiones); y Resistencia, Charata y Taco Pozo (Chaco).