Juntos por el Cambio unifica su rechazo a la comisión judicial Nacionales 04 de marzo de 2021 Redacción Por La oposición insiste con investigar el "vacunatorio VIP".

FOTO NA RODRIGUEZ LARRETA. Planteó su rechazo a la posibilidad de crear una comisión de control de jueces.

BUENOS AIRES, 4 (NA).- El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio cerró filas ayer en contra de la eventual comisión investigadora de la Justicia y retomó la ofensiva por el caso del "vacunatorio VIP", al advertir que "la única comisión que debería proponer el Gobierno es la que investigue el uso de privilegios para el acceso a las vacunas".

A través de un comunicado, la principal bancada opositora de la Cámara baja rechazó de plano la iniciativa del Frente de Todos y sumó el respaldo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien subrayó que se opone "con firmeza" a la eventual creación de una comisión bicameral para "controlar a los jueces".

El interbloque de diputados que encabeza el radical Mario Negri remarcó que la puesta en marcha de esa comisión "sería abiertamente inconstitucional" y "además demuestra que la principal preocupación del Poder Ejecutivo es amedrentar a jueces y fiscales".

"La única comisión que debería proponer el Gobierno es la que investigue el uso de privilegios para el acceso a las vacunas", enfatizó la bancada opositora, en referencia al escándalo por la asignación de vacunas a dirigentes y allegados al oficialismo.

En este sentido, los diputados agregaron: "Si el oficialismo quiere crear una comisión, en lugar de pensar en controlar la Justicia, lo invitamos a apoyar nuestra propuesta para monitorear la transparencia de un plan de vacunación que nos devuelva previsibilidad y tranquilidad a todos los argentinos".

Además, consideraron que el Gobierno está "alejado de los problemas reales de los argentinos que no acceden a las vacunas, que no pueden retomar sus trabajos al ver limitada su movilidad por las restricciones en el transporte público" y "de las miles de pymes que cerraron sus puertas".

"Millones de mujeres que no pueden reinsertarse en el mercado laboral teniendo que hacer malabares para que sus hijos recuperen apenas algunas horas de presencialidad escolar y millones de nuevos pobres y desocupados que dejó la pandemia.

Esto es lo que preocupa a los argentinos, que aún no saben cuál es el plan de vacunación que nos permitirá recuperar la normalidad", agregaron los legisladores.

En tanto, Rodríguez Larreta decidió meterse de lleno en el tema y, a través de su cuenta de Twitter, expresó: "La idea de crear una comisión legislativa ad hoc para `controlar´ a los jueces es abiertamente inconstitucional y me opongo con firmeza".

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remarcó que la Constitución "ya establece el sistema de frenos y contrapesos entre los poderes justamente para evitar que un poder político que deviene de mayorías circunstanciales pueda entrometerse en otro poder que debe ser independiente".

"Si permitimos que se busque condicionar a la Justicia, primero nos quedaremos sin república; y, luego, sin democracia", concluyó el mandatario porteño, quien de esta manera unificó su postura con la del resto del frente opositor.

El rechazo a la iniciativa del oficialismo por parte del referente de Juntos por el Cambio se da luego de que el ala "dura" del PRO, encarnada en Patricia Bullrich, empezara a cuestionar sus posiciones frente a temas como el de las vacunas.



"NO VA A PODER SANCIONAR JUECES"

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aclaró ayer que la comisión bicameral que impulsa el Gobierno para investigar a jueces y fiscales "no puede arrogarse atribuciones de otros poderes", por lo que "no va a poder sancionar jueces", ya que "no es constitucional". "Lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional", sostuvo la funcionaria nacional.

En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete explicó que la comisión será nada más que un órgano "de asesoramiento" para "estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, citar a audiencias públicas".

"Lo que hará le Bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, citar a audiencias públicas", explicó Losardo.

De este modo, la funcionaria nacional intentó bajar el nivel de tensión entre el Gobierno, el Poder Judicial y la oposición, que se acrecentó en las últimas horas luego de que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, lanzara una advertencia a los jueces: "Se transforman o se van".

La titular de la cartera judicial también defendió el proyecto de reforma judicial que el Gobierno envió el año pasado al Congreso y que no fue sancionado en la Cámara de Diputados.