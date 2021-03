La aspiración de Toyota es correr en Nürburgring Deportes 03 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA MATIAS ROSSI./ El campeón del Súper TC2000 sería uno de los pilotos de concretarse el proyecto.

Después de una brillante temporada en el automovilismo nacional con la obtención de los campeonatos 2020 en el Súper TC2000 y Top Race, el equipo Toyota Gazoo Racing pretende asumir nuevos desafíos y uno de ellos sería un proyecto con profundo arraigo en el sentimiento de los amantes del deporte motor de este país: la “Misión Argentina” en las 24 horas de Nürburgring.

De acuerdo a lo publicado por el sitio Carburando.com, la idea es poder concretarlo en la edición 2021, que se llevará a cabo entre el 3 y 6 de junio, como una primera experiencia. La tripulación para correr en el Nordschleife de más de 25 km de extensión estaría conformada por los cuatro pilotos del Súper TC2000: Matías Rossi, Rubens Barrichello, Julián Santero y Franco Vivian.

El anhelo del presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, es competir con el Corolla del Súper TC2000. Para eso, ya comenzaron las gestiones tanto desde la terminal como de parte de la dirigencia del Súper TC2000 para interiorizarse de los requisitos que se necesitan para formar parte de la mítica competencia en el Infierno Verde. El tiempo es el principal escollo.

El intento será para este año, aunque de no llegar a tiempo con la organización se postergará para el 2022.

Para formar parte de las 24 Horas de Nürburgring, los pilotos deberían primero acumular la cantidad de kilómetros necesarios para poder quedar habilitados para ingresar a la carrera. Un curso y dos carreras previas en el desafiante trazado del monte Eifel. Nada sencillo, debido a los cargados calendarios que afrontan las figuras de la marca.

Por otra parte, el Corolla debería conseguir la homologación para quedar encuadrado reglamentariamente en la carrera. De las casi 25 clases entre las que se reparten los más de 160 autos de competición, el Súper TC2000 bien podría aspirar a integrar la clase SP3T, para coches con motores mayores a 2.000 cc y turbo, donde en el 2020 compitieron cinco máquinas, y desde donde podría correr para buscar convertirse en el mejor auto de turismo de las 24 horas. O bien, en la SP-X, una categoría reservada para vehículos experimentales que no están habilitados a pelear por la victoria.

El proyecto “Misión Argentina en Nürburgring” quedó marcado a fuego en las 84 horas de 1969 con los Torino, dirigida por Juan Manuel Fangio y Oreste Berta. En la última década, decenas de pilotos nacionales encararon la aventura de manera particular. Y ahora llega el turno de uno de los equipos más poderosos de nuestro automovilismo junto a la categoría más tecnológica de Sudamérica.