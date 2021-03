"Hicimos una evaluación y decidimos dar este paso" Deportes 03 de marzo de 2021 Redacción Por Fabián Montesano, entrenador del CRAR, se refirió a la salida de la Santafesina para jugar en los torneos de la FOSH.

FOTO ARCHIVO ANALISIS./ Montesano hizo referencia, además, a la parte económica por los costos de los viajes.

(Por Darío Gutiérrez). - Tras las dificultades que para todos los clubes implicó la pandemia y cierta incertidumbre que todavía sobrevuela para el desarrollo de las competencias en varios deportes, no tanto por lo deportivo sino por lo organizativo por los aspectos sanitarios y económicos, en el hockey de nuestra ciudad se dio un hecho trascendente.

Luego de más de 20 años, el Círculo Rafaelino no participará de la Asociación Santafesina y pasará a integrar el ámbito de la Federación del Oeste Santafesino, que tiene cinco años de vida pero un meteórico crecimiento en materia de clubes afiliados, incluyendo otros de nuestra ciudad.

"Va a ser un año distinto a los anteriores, lógicamente a consecuencia de una pandemia y muchas cosas que fueron pasando. Empezamos a tener otra mirada y comenzamos a evaluar lo que en anteriores temporadas era una posibilidad, y que en esta oportunidad fue más firme este pasaje de Asociación. Salimos de la Santafesina luego de mas 20 años y pasamos a la Federación del Oeste Santafesino", expresó Fabián Montesano, entrenador y coordinador de la disciplina en el CRAR.

El coach expuso que "lógicamente al estar más de dos décadas en un torneo donde con buenas y malas se ha competido, genera un poco de incertidumbre. Pero es un año de transición y nos animamos a dar este paso, acompañado por un crecimiento muy grande de la FOSH en estos últimos años que ha ayudado a tomar esta decisión".

Asimismo, reconoció que "también fue determinante por una imposibilidad de afrontar los gastos económicos que implicaban los viajes a Santa Fe y Paraná, con una problemática que los colectivos no están habilitados en su máxima capacidad y por ende aumentaban los costos.

De por medio está también la problemática sanitaria, que generaría muchos inconvenientes si se produce en un viaje. Y con padres que no estaban de acuerdo que sus hijas viajen con esta frecuencia a Santa Fe".

En cuanto a lo deportivo, acotó que "no queremos salir de foco del crecimiento de las jugadoras. Por eso no queremos poner un objetivo que se pueda medir por un resultado de ganar o perder. Queremos medir nuestro trabajo en el club a partir del crecimiento, de la enseñanza de un montón de cosas", mientras que recalcó que "queremos seguir sumando jugadoras y con la primera división intentar llegar lo mas arriba posible. Además, a la mayoría de los clubes no los conocemos, entonces va a ser algo que veremos fecha a fecha".

Finalmente, Montesano ante la consulta que si este cambio es algo transitorio o definitivo, respondió que "No hay ningún plan. Vamos a jugar este año, a poner todo lo que tenemos, a dedicarnos a nuestro club, y si podemos ayudar al crecimiento de la FOSH lo vamos a hacer, con nuestra cancha, con nuestras jugadoras. Luego el tiempo dirá lo que tendremos que hacer. Agradecemos un montón que la Federación nos haga sentir bien y nos reciba de esta manera".