"Siempre está en consideración" Deportes 03 de marzo de 2021 Redacción Por El DT de la selección argentina llegó al país para presenciar la final de la Supercopa local y se refirió a la vuelta del Kun Agüero.

FOTO ARCHIVO SCALONI. / El DT ya piensa en Uruguay y Brasil.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reconoció que el futbolista Sergio "Kun" Agüero "siempre está en consideración", pero señaló que sabe que "no va a llegar al cien por cien" a la doble fecha por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, aunque confía en que "pueda agarrar ritmo" en los próximos días.

"Es un jugador que siempre está en la consideración, pero tiene que estar en las mejores condiciones", señaló el técnico del elenco nacional tras arribar al país procedente de Europa, tras lo cual dijo: "Sabemos que Agüero no va a llegar al cien por cien, pero ojalá pueda agarrar ritmo".

Al hablar de los encuentros ante Uruguay y Brasil, Scaloni manifestó: "Será otra doble fecha difícil, como todas.Vamos a ir viendo cómo van a llegar los jugadores, algunos no están en las mejores condiciones, pero tenemos tiempo para esperar y dar la lista".

"Hay jugadores y tenemos variantes. Hay chicos lesionados como (Giovani) Lo Celso, Lucas Ocampos, (Marcos) Acuña, esperemos que puedan jugar algún partido para llegar en las mejores condiciones, caso contrario buscaremos opciones", expresó.

Scaloni arribó esta mañana a Argentina y en breve viajará a Santiago del Estero para asistir a la final de la Supercopa Argentina entre Racing y River donde iría a ver al arquero Franco Armani y a los defensores Fabricio Angileri y Milton Casco.

La Selección argentina recibirá a Uruguay el próximo viernes 26 de marzo, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Esteroa partir de las 21.00 mientras que el martes 30 visitará a Brasil en el Arena Pernambuco a las 21.30.