Boca se mide con Claypole Deportes 03 de marzo de 2021 Redacción Por COPA ARGENTINA

FOTO ARCHIVO EN LANÚS. / El Xeneize no quiere sobresaltos ante el elenco de la Primera C.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Boca buscará hoy una victoria que le permita continuar en la Copa Argentina cuando se enfrente a Claypole, equipo que milita en la Primera C y que intentará dar el "batacazo" en un partido correspondiente a los 32avos de final del certamen y el ganador de esta llave se medirá ante Defensores de Belgrano.

El encuentro se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, quien estará asistido por los jueces de línea Norberto Páez y Walter Ferreyra, y será televisado por la señal deportiva de cable TyC Sports.

El entrenador Miguel Ángel Russo no tendrá disponibles a los futbolistas Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio, debido a que el defensor sufrió un golpe en las costillas y el delantero sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla izquierda y tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.

En la lista de concentrados Russo no incluyó a Carlos Tevez, quien este martes regresó a los entrenamientos, mientras que subió a dos jugadores de la Reserva ya que decidió convocar a Agustín Sandez (lateral izquierdo) y Ezequiel Fernández (mediocampista central), quienes concentran por primera vez con el plantel profesional e irán al banco de suplentes.



Boca-Claypole



Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús). Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Hora de inicio: 21.30 - TV: TyC Sports .



Boca: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Alan Varela, Cristian Medina; Exequiel Zeballos, Edwin Cardona, Sebastián Villa; Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.



Claypole: Ian Pezzani, Cristian Ordóñez, Emanuel Díaz, Leonel Landaburu; Facundo Garzino, Hernán González, Sergio Alfonzo, Juan Cruz Iglesias; Thiago Calone y Lucas Carballo. DT: Roque Drago.