La Crema tiene día y hora para su debut en la Primera Nacional
Deportes 03 de marzo de 2021
Se dio a conocer el programa de la primera fecha del certamen que dará comienzo en X días. Los de Otta visitarán a San Martín de San Juan. Todo lo que tenes que saber.

FOTO ARCHIVO TODO CONFIRMADO. / Atlético conoce su día y hora para el debut ante San Martín en San Juan.

Quedan menos de dos semanas para el inicio de una nueva temporada de la Primera Nacional y AFA dio a conocer el programa de partidos que tendrá el primer capítulo. El torneo se divide en dos zonas, una de 18 y la otra, en donde se encuentra la Crema, de 17 equipos, que competirán por los dos ascensos a la Liga Profesional. Vale recordar que no habrá descensos.

Por la zona B, Atlético de Rafaela estará visitando a San Martín de San Juan el viernes 12 de marzo a las 18.00hs, encuentro que se podrá seguir por TyC Sports Play.



La programación completa de la fecha 1 es la siguiente.

ZONA A: Viernes 12/03: 20.10 (tv) Nueva Chicago vs Mitre Santiago del Estero. Sábado 13/03: 17.30hs Gimnasia Mendoza vs Agropecuario, 19.10hs (tv) Almirante Brown vs Estudiantes BA, 21.15hs (tv) Belgrano vs Tigre. Domingo 14/04: 18.00hs Estudiantes Río Cuarto vs Dep. Maipú Mendoza, 19.00hs San Martín (T) vs Alvarado Mar del Plata. Martes 16/03: 21.10hs (tv) Chacarita vs Atlanta. Libre: Temperley



ZONA B: Viernes 12/03: 18.00hs San Martín San Juan vs Atlético de Rafaela. Sábado 13/03: 17.10 (tv) Defensores de Belgrano vs Instituto de Córdoba, 17.10hs San Telmo vs Barracas Central, 17.10hs Villa Dálmine vs Independiente Rivadavia Mendoza, 17.10hs Brown de Adrogué vs Brown de Puerto Madryn, 17.30hs Santamarina de Tandil vs Gimnasia de Jujuy, 19.30hs (tv) All Boys vs Dep. Morón. Domingo 14/03: 20.00hs Güemes de Santiago del Estero vs Ferro Carril Oeste. Lunes 15/03: 21.30hs (tv) Almagro vs Tristán Suárez.