Horarios para Formativas

La Asociación Rafaelina de Básquetbol informó los horarios de la primera fecha del torneo de Divisiones Formativas, que comenzará el sábado. Este es el detalle:

Tira A sábado 6 de marzo: 10 hs Libertad vs Independiente (U13-U19-U15); 10 hs Unión vs Ben Hur (U13-U19-U15); 10 hs Atlético vs Quilmes (U15-U19).

A las 12 hs Peñarol vs 9 de Julio (U15-U19).

Tira B: sábado 13 de marzo: 12 hs 9 de Julio vs Peñarol (U14-U17). 12 hs Quilmes vs Atlético (U17); 12 hs Independiente vs Libertad (U14-U17). 12 hs Ben Hur vs Unión (U17).



LA CONTINUIDAD DE SILVANO

Durante la semana anterior también se confirmó la continuidad de Luis Silvano como presidente de la Asociación Rafaelina por un nuevo período.

El resto de la Comisión Directiva se integra de la siguiente manera: vicepresidente, Eduardo Mohamed; secretaria, Aurelia Raspo; prosecretario, Héctor González; tesorero, Leandro Cesano; protesorero, Leandro Protti. Vocales: Daniel Dalmazzo, Diego Oviedo, Daniel Anghilante, Gerardo Corroto (titulares), Vanesa Avaro, Gustavo Cinturión, Javier Maretto. Síndicos: Diego Balangero y Gustavo Operto.



LOS TIGRES JUNIORS

CAYERON EN ROSARIO

Libertad perdió 74 - 69 frente a Náutico de Rosario en su debut en el Torneo Federal de Básquet, en la noche del pasado domingo. La formación aurinegra cerró arriba los tres primeros períodos e incluso llegó a ganar por 8 de máxima. Pero se desinfló en los últimos 10' y los rosarinos no le perdonaron, estampando un contundente 22-12 que les posibilitó cerrar con comodidad.

Esta fue la síntesis: Estadio: Náutico Avellaneda de Rosario. Parciales: 14-16, 32-37 (18-21); 52-57 (20-20) y 74-69 (22-12).

NÁUTICO 74: Etorre 15, Marinelli 9, Stegmayer 16, Iglesias y Giraudo 15 (FI); Mondolo 0, D'Angelo 0, Derevianyj 3 y Rosas 14. DT: Gustavo Mondolo.

LIBERTAD 69: Barbieri 16, Breques 5, Peterlín 0, Boscacci 1, Quiroga 23 (FI); Reynozo 8, Ortiz 5, Chiaraviglio 8 y Maretto 3. DT: Nicolás Schierano.



BUEN JUEGO DE BOLMARO

El Barcelona se llevó (no sin complicaciones) la victoria de su visita al OAKA al imponerse 85-77 al Panathinaikos de Grecia en el marco de la una nueva fecha de la Euroliga. El joven argentino Leandro Bolmaro igualó su máxima de puntos (8) y también aportó 4 asistencias y 1 rebote en el equipo catalán.