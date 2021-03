Preocupación por venta ilegal Región 03 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Centro Comercial, Industrial y de la Producción se difundió una preocupación que sienten los comerciantes locales.

En tal sentido fue remarcado que " si bien nadie es indiferente ante la difícil situación económica que padece nuestra ciudad en particular, y muy especialmente los comercios en general, surge la preocupación por la proliferación de actividades comerciales (no registradas) en casas particulares, predios públicos, etc., que no cumplimentan ninguna exigencia gubernamental, ni cuidados en la aplicación de protocolos preventivos; por lo que es un tema, que la Municipalidad debe tomar participación para evitar un mayor prejuicio para todos".