Muestra virtual en Washington sobre el sur del continente Información General 03 de marzo de 2021 Redacción Por Se exhibirán obras de fotógrafos argentinos y chilenos

FOTO TÉLAM// IMAGEN SUREÑA// Fotografía que refleja fielmente el sur de ambos países.

BUENOS AIRES , 3 (Télam). - Once fotógrafos argentinos y chilenos participan en la muestra virtual "Diálogos australes" organizada por el Museo de Arte Americano de la OEA (Washington), con curaduría de las argentinas Elda Harrington y Silvia Mangialardi, que se inaugura el jueves y en la que exponen sus miradas sobre los lugares propios, desde la belleza y vulnerabilidad de sus ecosistemas, sus oficios y tradiciones, hasta sus paisajes inhóspitos o frondosos.

La muestra, titulada en inglés "Southern Dialogs", inaugura con un panel por Zoom en el que participan -el jueves 4 a las 18 (hora de la Argentina)- Elda Harrington y Silvia Mangialardi y los artistas María Zorzon y Fabián España, con la moderación de Fabián Goncalves Borrega, curador de fotografía del Art Museum of the Americas, de Estados Unidos.

En la apertura también participarán autoridades del museo y representantes de ambos países ante la Organización de Estados Americanos (OEA), así como Enrique Avogadro, secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante la crisis sanitaria que no permite las exhibiciones presenciales, el Museo de Arte las Américas (OEA AMA) presenta un nuevo programa de exhibición virtual titulado #AMAatHome, utilizando las cuatro plataformas de redes sociales como paredes del museo: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube (@AMAmuseum).

Si bien este tipo de programa representa un desafío para el proceso curatorial dadas las limitaciones, también es una oportunidad para que la muestra llegue a una audiencia que no concurre al museo habitualmente, destacan los organizadores.

La exposición presenta "el trabajo de once artistas de Chile y la Argentina que fotografían lo propio: paisajes y su influencia, trabajo artesanal, oficios en extinción, condiciones de vida precarias, aislamiento, costumbres y su transmisión, entre otros temas relevantes", adelantan desde el espacio.

Se trata de un diálogo que muestra al mundo similitudes y diferencias en las inquietudes de los fotógrafos, y deja "vislumbrar la relación que mantienen con el arte y la afinidad" entre su realidad y la verosimilitud de la fotografía, para compartir y comparar experiencias, como un posible modo de "acercamiento entre los pueblos", en esta muestra de ambos lados de la cordillera, dicen.

Entre los argentinos están Laura Antonelli, Alejandro Gulminelli, Gerardo Schachner y María Zorzon; y entre los fotógrafos chilenos: Fabián España Rivera, Claudio Frías Beyer, Cristhian Garabito Altamirano, Jonaz Gómez Sánchez, Alejandra Lafón Vilugrón, Marcelo Mascareño Cortez y Tania Morgado Jofré.

Lafón retrata la belleza y la vulnerabilidad de los ecosistemas de la Nor Patagonia occidental; Antonelli los espacios frondosos y Gulminelli transmite lo prístino de la naturaleza como "sin tiempo", un llamado al cuidado del hábitat natural.

En tanto, Garabito expone los oficios que resisten y Morgado refleja la pesca artesanal, oficio ligado a la naturaleza y que, por circunstancias políticas y sociales, está desapareciendo en Aysén.

Frías describe la lejana e inhóspita Patagonia occidental, y Mascareño Cortez revela la lucha por mantener a flote las tradiciones a través del traspaso de conocimiento, de generación en generación, al sur del río Baker.

Por su parte, Schachner relata el paso de hombres y animales en busca de pastos bajos de los valles protegidos del invierno en el oeste de Neuquén; España presenta una visión de la Región de Aysén, en la Patagonia Chilena y Zorzon muestra la vida de la gente sobre la llanura argentina.

La muestra surgió a partir de una revisión de portfolios organizada durante los Encuentros Abiertos-Festival de la Luz 2018, explicaron las curadoras, quienes invitaron en su momento a Goncalves al Foro en Buenos Aires.

Como resultado de esta visita, el curador las convocó a realizar la muestra en Washington, programada originalmente para noviembre de 2020, pero que, por la pandemia, tuvo que ser traslada a la virtualidad.

El acceso al evento se puede consultar en la página del museo http://www.museum.oas.org/exhibitions/2020s/2021-dialogos.html y la muestra se puede recorrer en https://www.eventbrite.com/e/dialogos-australes-southern-dialogs-exhibition-opening-and-panel-tickets-141345051855.