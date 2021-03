Nueva versión de Rebelde Way Información General 03 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (Télam). - La plataforma Netflix anunció la realización de una nueva versión de "Rebelde Way", el exitoso programa juvenil creado por Cris Morena, que se emitió entre los años 2002 y 2003 y lanzó a la fama a Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, entre otros.

"Rebelde" será el título de esta producción que se realizará en la ciudad de México y llegará a la pantalla el próximo año, según confirmó la plataforma a través de una ingeniosa campaña de prensa en la que se publica una carta firmada por Celina Ferrer, la ficticia directora del exclusivo colegio "Elite Way School".

"El EWS se distingue por la excelencia de sus alumnos, jóvenes listos para deslumbrar al mundo. En estos pasillos se formaron íconos que han puesto a gritar a millones y nuestras aulas han visto pasar estrellas preparándose para su siguiente escenario", reza ese texto.

En este sentido, añade: "Hoy la comisión directiva se enorgullece en presentar la nueva generación de jóvenes que formarán parte de nuestra prestigiosa institución en el próximo ciclo escolar 2022".

El elenco de esta producción de Woo Films y Propagate estará integrado por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

"Rebelde Way" fue una exitosa serie que narraba la historia de un grupo de jóvenes pertenecientes a un colegio elitista, en la que no faltaban romances, conflictos familiares y, por supuesto, música.

La gran cantidad de fans que generó hizo que tuviera su réplica en temporadas teatrales y en el cine, además de numeroso merchandising.